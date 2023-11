Frau fotografierte Sterbenden nach Unfall – Urteil wegen fahrlässiger Tötung

Drucken Teilen

Eine Autofahrerin in Düsseldorf verursachte einen Unfall, fotografierte das Opfer und fuhr davon. Nun sprach das Gericht ein Urteil.

Düsseldorf – Eine Autofahrerin wurde vom Amtsgericht in Düsseldorf wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Sie soll einen tödlichen Unfall verursacht, den Sterbenden fotografiert und dann einfach weitergefahren sein. Ihr Verhalten hatte im Juli 2022 landesweit Aufsehen erregt.

Motorradfahrer starb bei Ausweichmanöver in Düsseldorf

Die 41-jährige Kassiererin wurde am Donnerstag (23. November) zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Das Gericht war überzeugt, dass die Frau durch ein illegales Wendemanöver den Unfall in Düsseldorf ausgelöst hatte. Ein 60-jähriger Motorradfahrer war beim Versuch auszuweichen, ins Rutschen geraten und gegen die Umzäunung eines Baumes geprallt. Der Mann starb an seinen Verletzungen.

Die Angeklagte (r.) steht beim Prozessbeginn in einem Saal des Düsseldorfer Amtsgerichts neben ihrem Anwalt. © Martin Höke/dpa

Angeklagte auch wegen des Fotografierens verurteilt

Die Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, sie sei nicht mit dem Motorrad kollidiert. Daher habe sie den Unfall nicht mit sich selbst in Verbindung gebracht. Sie hatte den verunglückten Motorradfahrer mit ihrem Handy fotografiert und das Bild sofort an ihren Vorgesetzten gesendet. Sie sagte aus, sie habe dies getan, „damit er mir glaubt, dass es später wird, weil es einen Unfall gab“.

Das Gericht sprach die Frau vom Vorwurf der Fahrerflucht frei. Die Situation sei unübersichtlich gewesen und die Aussage der Frau in diesem Punkt glaubwürdig. Wegen des Fotografierens wurde die 41-Jährige jedoch wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte verurteilt. Ihr Anwalt hatte einen Freispruch in allen Punkten gefordert, der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/bs) Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Benjamin Stroka sorgfältig geprüft.