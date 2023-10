Unterkühlt und verletzt: Katzenbabys in Dornenhecke ausgesetzt

Von: Annika Ketzler

Ein Mann brachte zwei verletzte Katzenbabys zum Tierarzt, nachdem er sie in einer Dornenhecke fand. Nur eins der Kleinen hat überlebt – und ist nun im Tierheim Bocholt.

Bocholt - Ein Tierfreund fand vier verletzte Katzenbabys in einer Dornenhecke in Raesfeld (NRW). Zwei von ihnen waren bereits tot, die weiteren zwei Vierbeiner brachte der Mann zum Tierarzt. Das Tierheim Bocholt nahm am Montagabend, 2. Oktober, die beiden Katzenbabys in ihre Obhut.

Eins der beiden hatte schwere Verletzungen und überlebte die erste Nacht nicht. Wa.de berichtet, wie es mit dem kleinen ausgesetzten Kätzchen weiterging.

Unterkühlt und verletzt: Katzenbabys in Dornenhecke ausgesetzt

Das Tierheim ist sich sicher: So wie sie aufgefunden wurden, sind sie dort einfach entsorgt worden. Und das ist kein Einzelfall, erst kürzlich fanden Partygäste ausgesetzte Babykatzen auf der Straße. Niklas Jägering vom Tierheim Bocholt erzählt auf Nachfrage von wa.de, dass die Kleinen in einer so lebensfeindlichen Umgebung, mitten in den Dornensträuchern, gefunden wurden. Aus diesem Grund könne man davon ausgehen, dass keine Katze dort ihre Kinder bekommt. Das übrig gebliebene Kitten wurde einer Katzenmama gegeben, die erst einige Tage zuvor ein Junge bekam.