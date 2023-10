Kaufland macht Filialen dicht: Was der Konzern mit den Mitarbeitern vor hat

Der Lebensmittel-Riese Kaufland macht gleich mehrere Filialen in Deutschland dicht. Doch was wird aus den Mitarbeitern? Was der Konzern zu den Schließungen sagt, lesen Sie hier:

Kaufland macht gleich mehrere Filialen in Deutschland bis 2025 dicht. Betroffen sind dem Unternehmen zufolge fünf Standorte. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Kunden, die sich eine Alternative zum Einkaufen suchen müssen, sondern auch auf die Mitarbeiter.

echo24.de berichtet, was mit den Mitarbeitern der schließenden Kaufland-Filialen in Deutschland passiert.

Geht es dem Unternehmen etwa schlecht? Zwar stecken hinter den Schließungen wirtschaftliche Gründe, doch flächendeckende Schließungen von Filialen in Deutschland sind wohl nicht zu befürchten. (lis)