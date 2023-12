„Will keine Verletzten“ – Polizei zeigt Video von Raubüberfall

Von: Eva Burghardt

Die Polizei Essen hat ein Video von einem Raubüberfall in Essen veröffentlicht. (Screenshot) © Screenshot Polizei Essen

Essen erlebt eine Serie von Raubüberfällen. Die Polizei will die Täter finden und veröffentlicht jetzt ein Video, auf dem ein Überfall zu sehen ist.

Essen – Im Oktober 2023 überfallen zwei Männer einen Getränkemarkt in Essen (NRW). Sie sind vermummt und tragen weiße Handschuhe. Einer hat eine Waffe in der Hand. Er bedroht den Kassierer und eine weitere Person in dem Geschäft. „Hände hoch“, ruft er immer wieder. „Ich will hier keine Verletzten!“ Wie die Polizei in Essen mitteilt, gibt es derzeit eine Serie von Raubüberfällen – die meisten davon im Stadtteil Essen-Kray und der näheren Umgebung. Um die Täter zu finden, sucht sie jetzt mit einem Video-Mitschnitt aus dem Getränkemarkt nach Zeugen. Das dramatische Video von dem Überfall zeigt wa.de.