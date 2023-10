Boris Palmer glaubt, die Ursache für den AfD-Zuwachs zu kennen

Von: Niklas Noack

Boris Palmer glaubt verstanden zu haben, warum immer mehr Menschen die AfD wählen. © Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges/IMAGO

In großen Teilen Deutschlands gewinnt die AfD immer mehr an Zustimmung. Für diesen Rechtsruck hat Boris Palmer eine Erklärung.

Tübingen - Die Zustimmung für die Alternative für Deutschland (AfD) wird in Teilen der Bundesrepublik immer größer. Bei BW24 lesen Sie jetzt, worin Boris Palmer die Ursache für den Rechtsruck sieht.

Bei der Landtagswahl in Hessen erreichte die AfD 18,6 Prozent und wurde somit zweitstärkste Kraft hinter der CDU (34,6). Somit gewann die Alternative für Deutschland im Vergleich zur vorherigen Wahl 5,5 Prozent hinzu. In Bayern wählten die Menschen die AfD mit 14,6 Prozent hinter der CSU (37) und den Freien Wählern (15,8) immerhin zur drittstärksten Kraft. Dort gewann die rechte Partei im Vergleich zu 2018 4,4 Prozent an Stimmen hinzu.