Erster Ausbildungstag wird zum Albtraum: Junge Frau von Fahnenmast erschlagen - Bürgermeister wird Zeuge

KIel - Es sollte ein schönes Gruppenfoto zum Ausbildungsstart werden. Doch ein Fototermin an ihrem ersten Ausbildungstag endete für eine 23-Jährige tödlich. Auf dem Rathausplatz in Kiel versammelten sich am Montagvormittag rund 50 Azubis für ein gemeinsames Foto, wie die Stadt mitteilte. Genau in diesem Moment sei am Rande des Platzes ein Lastwagen beim Rangieren gegen einen Fahnenmast gestoßen. Der Mast sei abgebrochen und auf die 23-Jährige gestürzt. Die städtische Auszubildende kam auf tragische Weise ums Leben.

Kiel: Fahnenmast erschlägt Auszubildende - Bürgermeister wird Zeuge

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wurde Zeuge des schrecklichen Unfalls. „Ich bin zutiefst erschüttert und geschockt“, sagte er. „Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“ Auch der offizielle Twitter-Account der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins veröffentlichte eine Beileidsbekundung :

Wir sind geschockt: Heute kam bei einem tragischen Unfall auf dem Rathausplatz eine unserer Auszubildenden ums Leben. Ein LKW fuhr aus ungeklärter Ursache gegen einen Fahnenmast, der auf die 23-Jährige stürzte. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie➡️ https://t.co/ucYg3Ln2mP pic.twitter.com/kKqJftM6Q6 — Landeshauptstadt Kiel (@stadt_kiel) August 3, 2020

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die anderen Auszubildenden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (spl mit dpa)

