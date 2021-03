Sie attackierten ihr Opfer offenbar im Treppenhaus: Mann (22) tot aufgefunden - Zwei Teenager festgenommen

Eine tödliche Auseinandersetzung ereignete sich am Samstag in Kiel. Ein 22 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben, zwei Teenager wurden kurz darauf festgenommen.

Kiel - Zu einer tödlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in Kiel gekommen, dabei ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag berichten, wurden bereits zwei dringend tatverdächtige Personen festgenommen. Bei ihnen soll es sich um zwei minderjährige Teenager handeln.

Kiel: Tödliche Auseinandersetzung in Treppenhaus - zwei Jugendliche werden von Polizei festgenommen

Bei dem Opfer soll es sich um einen 22 Jahre alten Mann handeln. Nach Angaben der Polizei sollen ein 15-Jähriger und ein 17 Jahre alter Teenager den jungen Mann am Vorabend in dessen Wohnhaus in Kiel aufgesucht haben. Im Treppenhaus soll es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Auf welche Weise der 22-Jährige dabei ums Leben kam, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Auch zu einem möglichen Motiv wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.

Kiel: Polizei nimmt Teenager nach Angriff fest - Erste Details bekannt

Den 15-Jährigen hatten Polizisten vor Ort festgenommen. Der 17-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber in der Nacht im Beisein eines Verteidigers der Polizei. Nun wird ermittelt.

