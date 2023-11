Kiesabbau nimmt neue Dimension an: In NRW sollen 17 neue Baggerlöcher entstehen

Von: Eva Burghardt

Am Niederrhein sollen 17 neue Baggerlöcher entstehen. © Oliver Berg/dpa

Das Ruhrpalament hat einen Regionalplan beschlossen. Demnach soll in NRW an 17 Stellen nach Kies und Sand gebaggert werden – zum Ärger der Anwohner.

Wesel – Der Streit um den Kiesabbau am Niederrhein geht in eine neue Runde. Ausgelöst hat das der neue Regionalplan, den das Ruhrparlamant am 10. November im Essen beschlossen hat. Der sieht vor, dass in NRW weiter Kies und Sand für die Bauindustrie abgebaggert werden soll – sehr zum Leid der Kommunen und Anwohner. Die hatten gegen einen früheren Entwurf bereits geklagt, weil das geplante Vorgehen „wertvolle Landschaften unwiderruflich“ zerstören würde. Im neuen Plan sind deswegen 20 Prozent weniger Fläche für den Kiesabbau vorgesehen. Dafür sollen in NRW 17 neue Baggerlöcher entstehen. Warum die Kommunen fürchten, dass „ihre Heimat weggebaggert“ wird, erklärt 24RHEIN.de.