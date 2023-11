„Das ist mal ein Generationensprung“: Kino verblüfft mit Foto von uralter Heizung

Von: Daniel Schinzig

Drucken Teilen

Das Cineplex Hamm hat eine neue Heizungsanlage bekommen. Hier ist neben dem neuen Gerät der alte Heizkessel zu sehen. © Cineplex Hamm

Im Cineplex Hamm war die Heizung kaputtgegangen. Mittlerweile wurde eine neue Anlage in das Kino eingebaut. Auf einem Bild werden beide Heizungen gegenübergestellt.

Hamm - Sonst sind auf der Facebook- und Instagram-Seite des Cineplex Hamm in NRW Trailer zu neuen Filmen und Event-Ankündigungen zu finden. Doch am 9. November 2023 erschienen den Nutzern zwei große traurige Emojis mit Tränen in den Augen. „Auf den Punkt gebracht, die Heizung ist kaputt, und wir bekommen eine neue“, heißt es in dem dazugehörigen Text. Mittlerweile ist die neue Heizanlage angekommen und wurde bereits in dem Kino eingebaut. Ein Vergleichsbild zwischen alt und neu sorgt dabei für Staunen.

„Das ist mal ein Generationensprung“: Kino verblüfft mit Foto von uralter Heizung

Auf der einen Seite: ein brauner, verrosteter Heizkessel. Auf der anderen Seite: ein blitzblankes, weißes, neues Gerät. Anschaulicher kann man die große Änderung, die sich hinter den Kulissen des Kinos in Hamm ereignet hat, nicht aufzeigen. „Das ist mal ein Generationensprung“, äußert sich dementsprechend ein Facebook-Nutzer unter einem entsprechenden Beitrag des Cineplex.

25 Jahre lang war die alte Heizung im Einsatz, seit Eröffnung des Kinos im Jahr 1998. Der komplette Ausfall der Anlage kam dennoch unvorhergesehen. Dank eines Unternehmens in Hamm gelang es aber, in Rekordzeit eine neue Gas-Anlage zu organisieren und einzubauen, wie wa.de berichtet.

Für die Woche, in der die Säle nicht so warm wie gewohnt waren, hatten Besucher die Möglichkeit, bereits gekaufte Karten zu stornieren. Tatsächlich machten von dem Angebot nicht allzu viele Gäste Gebrauch. Stattdessen erschienen viele Filmfans mit Jacken und kuscheligen Decken. Und wunderten sich im Nachhinein, dass die Temperatur in den Sälen selbst ohne Heizung nicht weit unter 20 Grad fiel. „Vor Weihnachten wäre das alles viel schlimmer gewesen“, sagt Theaterleiter Carsten Dunke und sieht eine positive Seite an dem Ausfall.

Erst im Mai 2023 eröffnete das Cineplex nach einem aufwendigen Umbau neu. In einem anderen Cineplex - und zwar in Münster - wird eine neue Folge des Tatort Münster deutlich vor der TV-Ausstrahlung zu sehen sein.