Nach tödlichen Schüssen an Schule in Offenburg – Rund 250 Menschen versammeln sich an Gedenkstätte

Von: Pauline Wyderka

Offenburg - Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule, bei dem ein 15-Jähriger ums Leben kam, versammeln sich rund 250 Menschen an der Gedenkstätte:

Update vom 10. November, 20:14 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Schüler haben sich rund 200 bis 250 Menschen zu einem stillen Gedenken vor der Schule in Offenburg versammelt. Das berichtete ein dpa-Reporter am Freitag.

Die Waldbachschule blieb nach der Bluttat zunächst geschlossen, wie die Stadt Offenburg mitgeteilt hatte. Zu dem Gedenken an der Schule sei in sozialen Medien aufgerufen worden. Die Stadt kündigte an, dass Sozialarbeiter an Ort und Stelle für Gespräche zur Verfügung stünden. „Die Stadt steht ganz eng an Seite der Schulleitungen und der Schulgemeinschaften und wird auch in den nächsten Wochen alle mögliche Unterstützung bieten, um diese schwierige Situation zu bewältigen“, berichtete die Kommune im Ortenaukreis.

Nach tödlichen Schüssen an Schule in Offenburg – SoKo präsentiert erste Ermittlungserfolge

Update vom 10. November, 13:42 Uhr: Die eingerichtete Sonderkommission „Mühlbach“ meldet sich mit neuen Erkenntnissen im schrecklichen Fall der tödlichen Schüsse in der Offenburger Waldbachschule. Bei diesem kam ein 15-jähriger Mitschüler des Täters ums Leben. Inzwischen haben die Beamten den besagten Donnerstagmittag (9. November) rekonstruiert.

Vater eines unbeteiligten Schulkindes nimmt dem Schützen die Waffe ab

Demnach habe der 15-jährige Täter zweimal mit einer Handfeuerwaffe auf seinen Mitschüler geschossen. Danach sei er auf dem Flur vor dem Klassenzimmer einer Lehrerin begegnet, dieser schlug er auf den Hinterkopf. Die Lehrerin wurde dadurch leicht verletzt. Eine entscheidende Rolle spielte nach der Rekonstruktion der Beamten auch der Vater eines unbeteiligten Schulkindes.

Bei dem Schusswaffenangriff an der Offenburger Waldbachschule wurde ein Schüler getötet. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen laufen auf Hochtouren. © Einsatz-Report24

Der Mann war in der Schule und wurde auf die Geschehnisse aufmerksam. Er habe den bewaffneten Jugendlichen lautstark angesprochen und konnte ihn davon überzeugen, die Waffe abzulegen. Den dann mutmaßlich aufgebenden Täter hielt der Vater bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 15-jährige Schütze die Waffe und Munition aus seinem persönlichen Umfeld habe.

Fragliche Flasche mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit sichergestellt

Außerdem konnte bei der Durchsuchung des Schulgebäudes eine Flasche mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit sichergestellt werden. Inwiefern diese Flasche mit der Tat zu tun hat, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Des Weiteren wurde am Donnerstag (9. November) die Wohnung des Täters durchsucht.

Bei der Durchsuchung seien weitere Beweismittel sichergestellt worden, deren Auswertung aber noch einige Zeit in Anspruch nehme. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium geben an, sie werden weiter über die Ermittlungen informieren, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Zu Gerüchten und Mutmaßungen aus den sozialen Medien werde man sich weiterhin nicht äußern.

Nach tödlichem Angriff in Offenburg – SoKo „Mühlbach“ ermittelt

Update vom 10. November, 11:01 Uhr: Nach dem Schusswaffenangriff am Donnerstag (9. November) in der Offenburger Waldbachschule, in dessen Folge ein Schüler starb, sind die polizeilichen Ermittlungen in vollem Gange. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Offenburg haben nun das weitere Vorgehen erläutert. So gelte es jetzt, lückenlos aufzuklären, was sich im Vorfeld der Tat abgespielt hatte.

Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft gründen SoKo „Mühlbach“

Neben Fragen wie „Was trieb den Angreifer zu seiner Tat?“ und „Wie kam der 15-jährige Schütze an die Waffe?“ seien noch viele weitere Punkte ungeklärt. Die Antworten auf diese versuche man bei sensibel geführten Zeugenvernehmungen herauszufinden und mit den bereits kursierenden Darstellungen zusammenzubringen.

Die Schule, in der sich die schreckliche Tat abspielte, ist noch beschlagnahmt. Derzeit sei noch die Spurensicherung vor Ort. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen wurde nun die Sonderkommission „Mühlbach“ eingerichtet, die sich um die weiteren Ermittlungen in diesem Fall kümmern soll.

Angriff in Offenburg: Schüler schwer verletzt – stirbt in Krankenhaus

Update vom 9. November, 19:30 Uhr: Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schusswaffenangriff in Offenburg: Schüler schwer verletzt – stirbt in Krankenhaus

Update vom 9. November, 17:08 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt, erlag das Opfer seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Zum Tatablauf kann die Polizei bislang Folgendes mitteilen: Am Donnerstag kurz vor 12 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Offenburg mehrere Notrufe ein, wonach in einer Schule in der Vogesenstraße geschossen worden sei.

Die ersten Einsatzkräfte trafen nach wenigen Minuten an der Örtlichkeit ein und begaben sich sofort ins Gebäude. Ein verletzter Jugendlicher wurde von den Polizisten aus dem Gebäude gebracht und an die Rettungskräfte zur notärztlichen Erstversorgung übergeben. Der Tatverdächtige konnte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen durch einen zufällig Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Schusswaffenangriff in Offenburg: Schüler schwer verletzt – Täter wird dem Haftrichter vorgestellt

Zum Sachverhalt ist bislang bekannt, dass der Minderjährige ein Klassenzimmer betrat und gezielt auf seinen darin sitzenden gleichaltrigen Mitschüler zuging und auf diesen mindestens einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe abgab. Hierdurch erlitt dieser schwerste Verletzungen. Als Motiv kommt nach derzeitigen Sachstand ein persönliches Motiv in Betracht. Insgesamt war die Polizei mit über 300 Einsatzkräften vor Ort. Zur Sicherheit der Schüler verblieben diese bis zur abschließenden Durchsuchung des Gebäudes in ihren Klassenzimmern.

Danach wurden die Schüler in einer benachbarten Sporthalle klassenweise an die vielen vor Ort eintreffenden besorgten Eltern überstellt. Die Schüler und Eltern wurden durch hinzugerufene Psychologen und Fachleute von DRK, Polizei und Schulen betreut. Eine weitere Nachbetreuung wird durch die Fachämter gewährleistet.

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke teilt mit: „Der Tatverdächtige wird noch am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg der zuständigen Ermittlungsrichterin zum Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags vorgeführt. Polizeipräsident Jürgen Rieger ist tief betroffen von der Tat und bedankt sich bei allen Beteiligten und den Einsatzkräften für die gute und schnelle Zusammenarbeit.“

Schusswaffenangriff in Offenburg: Schüler schwer verletzt – Täter hatte wohl persönliches Motiv

Update vom 9. November, 15:07 Uhr: Der minderjährige deutsche Tatverdächtige wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Das teilt die Polizei wenige Stunden nach dessen Verhaftung mit. Die Motivlage dürfte demnach im persönlichen Bereich liegen. Das Opfer, ein Mitschüler des Tatverdächtigen, befindet sich sehr schwer verletzt in einer Klinik.

Alle Schüler werden durch Psychologen betreut. Die Polizei dankt in dem Rahmen besonders den Verantwortlichen in der betroffenen, wie auch den benachbarten Schulen. Sie alle hätten sehr besonnen reagiert.

Nach Angriff 180 Schüler in Betreuung – Eltern können Kinder an Sammelstelle abholen

Update vom 9. November, 14:45 Uhr: Aktuell werden viele Schüler noch durch geschultes Personal betreut. Eltern der Schüler bekommen jederzeit aktuelle Informationen in der Nord-West-Halle in der Otto-Hahn-Straße in Offenburg. Die bisherige Elternsammelstelle in der Freiburger Straße 17 wird aufgehoben, wie die Polizei mitteilt.

Schusswaffenangriff an Schule in BaWü: Ein Verletzter – 180 Schüler aus Klassenzimmern befreit

Update vom 9. November, 13:39 Uhr: Ein vorsichtiges Aufatmen für Hunderte Schüler und Angehörige an der Waldbachschule in Offenburg, berichtet SÜDWEST24. Die rund 180 Schüler, die bis zuletzt noch zu ihrer Sicherheit in den Klassenzimmern festsaßen, wurden aus dem Schulgebäude geholt. Nun werden sie durch geschultes Personal betreut, wie die Polizei mitteilt.

Anschließend dürfen die Kinder dann endlich zu ihren Eltern. Eine weitere Gefahr bestehe weiterhin nicht.

Besorgte Eltern, Kinder und Passanten haben sich nahe der Waldbachschule in Offenburg zusammengefunden. An der Schule kam es am 9. November zum Schusswaffenangriff © Einsatz-Report24

Schusswaffenangriff an Schule in BaWü – Schüler schießt auf Mitschüler

Update vom 9. November, 13:21 Uhr: Nach neusten Informationen soll es sich beim Täter um einen Schüler handeln. Das teilt die Polizei mit. Der Jugendliche konnte festgenommen werden, jedoch nicht, ehe er einen anderen Schüler mit einer Schusswaffe verletzte. Das Opfer wird im Krankenhaus versorgt. Über weitere Verletzte ist nichts bekannt.

Von einer weiteren Gefahr sei aktuell nicht auszugehen. Die Schule in der Vogesenstraße ist weiträumig abgesperrt.

Rettungskräfte am Einsatzort. Bei einem Angriff an einer Schule in Offenburg wurde ein Kind verletzt. © Einsatz-Report24

Schusswaffenangriff an Schule in BaWü – mindestens eine Person verletzt

Erstmeldung vom 9. November, 13:18 Uhr: Am Donnerstagmittag (9. November) gegen 12 Uhr kommt es zu einem Großeinsatz in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg. Ein Tatverdächtiger wird verhaftet. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort.

Großeinsatz an Schule in Offenburg – Schüler sitzen in Klassenzimmern fest

An der Waldbachschule in Offenburg (Baden-Württemberg) kommt es am Mittag zu einem Schusswaffenangriff. Dabei wird nach aktuellem Stand mindestens eine Person verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Großeinsatz an einer Schule in Offenburg: Es kommt am 9. November zu einem Amoklauf. © Einsatz-Report24

Neben dem Großaufgebot an Polizeikräften, das schnell vor Ort war, rücken auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mobilen Einsatzkommandos an. Die Schüler bleiben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen, so die Polizei in einer Meldung. Die Hintergründe und weitere Informationen zu der Tat sind noch unklar. (paw/pol)