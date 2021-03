Kleine Urzeitkrebse in temporärem See entdeckt

Urzeitkrebse schwimmen in einem Glas mit Wasser. Der Eichener See entsteht, wenn aufgrund von starken Regenfällen oder Schneeschmelze der Grundwasserspiegel so weit ansteigt, dass Wasser an die Oberfläche tritt.

Feenkrebse in Baden-Württemberg

von Sabrina Kreuzer

Der Eichener See in Baden-Württemberg ist ein Gewässer, das nur existiert, wenn es viel geregnet hat. In diesem temporären See leben kleine Urzeitwesen: Die Feenkrebse sind 400 Millionen Jahre alt.