Klinikum Stuttgart begeistert mit Video zur „Jerusalema Dance Challenge“

Der Viral-Hit „Jerusalema Dance Challenge“ ging bereits um die ganze Welt. Nun begeisterten auch die Mitarbeiter des Klinikums Stuttgart mit einem Video der Challenge.

Stuttgart - Durch die Corona-Krise sind die Mitarbeiter von Krankenhäusern und Kliniken im Land vor besondere Herausforderungen gestellt. Um auch in der schweren Zeit eine positive Botschaft zu senden, nahm das Klinikum Stuttgart an der „Jerusalema Dance Challenge“ teil. Die Nachricht: „Wir sind für euch da - gemeinsam sind wir stark“. Die Challenge selbst basiert auf einem Lied des Künstlers Master KG. Der Text ist im Original in Zulu verfasst, einer von elf Amtssprachen in Südafrika. Neben dem Klinikum Stuttgart nahmen auch Mitarbeiter des Klinikums in Esslingen und des Flughafens Stuttgart an der Challenge teil. Das Video zu dem Tanz auf dem YouTube-Kanal des Klinikums sorgte für Begeisterung.

Das Klinikum Stuttgart ist das größte Krankenhaus der Landeshauptstadt Stuttgart.