Autobahn-Tragödie: Betonplatte löst sich und kracht auf Wagen - Frau stirbt

Köln - Eine Lärmschutzwand an einer Autobahn nahe Köln ist einer Frau zum tödlichen Verhängnis geworden: Auf der A3 ist am Freitag ein schweres Verkleidungsteil aus Beton aus der Mauer auf ein Auto gestürzt - die Fahrerin kam dabei ums Leben. Die tote Frau ist später aus dem Wagen geborgen worden.

Die Feuerwehr hat nach Polizeiangaben die tonnenschwere Platte am Freitagmittag mit einem Kran angehoben, das Auto versetzt und die Frau schließlich herausgeholt. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU*) zeigte sich gegenüber der Bild bestürzt über das Unglück: „Die Nachricht vom Unfalltod der Autofahrerin hat mich zutiefst erschüttert. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen der Verstorbenen.“

Betonplatte stürzt aus Lärmschutzwand auf Auto - Kriminalkommissariat ermittelt

Die Polizei sperrte die A3 in Richtung Oberhausen vom Kreuz Ost an ab und führte den zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Dellbrück stehenden Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei mehrere Straßenbahnlinien von und nach Köln-Holweide gesperrt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam und das Kriminalkommissariat 11 haben die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen. Die rechte Fahrbahn entlang der Lärmschutzwand, wo sich das Unglück ereignete, wurde nach Informationen der Bild aus Sicherheitsgründen zunächst für den Verkehr gesperrt. „Experten prüfen, ob nicht noch weitere Elemente lose sind“ , so ein Polizeisprecher zu der Redaktion. (frs mit Material der dpa) *tz.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.