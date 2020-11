Autobahn-Tragödie: Große Trauer um Kölnerin (✝66) - Betonplatte stürzte auf ihren Wagen - Ingenieur äußert Verdacht

Ein Teil einer Autobahn-Lärmschutzwand an der A3 ist auf ein Auto gekracht - die Fahrerin starb. Nun soll sich die NRW-Landesregierung mit dem Unglück beschäftigen.

Update vom 14. November, 13.51 Uhr: Nachdem eine tonnenschwere Betonplatte auf der A3 auf einen Wagen gestürzt ist und eine Autofahrerin getötet hat (siehe Ursprungsmeldung vom 13. November), ging an diesem Samstag die Ursachenforschung weiter. Erkenntnisse, weshalb sich das Teil aus einer Lärmschutzwand löste, gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Unter anderem ein Ingenieur sei vor Ort gewesen, um sich ein Bild von den Umständen zu machen. Alle Erklärungen seien bislang nur Spekulationen. Man müsse vermutlich ein Gutachten abwarten.

Ein weiterer Ingenieur äußerte indes auf Anfrage der Bild Vermutungen. „Man sieht, dass die Betonplatte selbst unbeschädigt zu sein scheint. Wahrscheinlich sind also die Anker gebrochen, mit denen sie befestigt war“, sagte er im Gespräch mit dem Blatt. Als Ursachen für den Bruch seien Korrosion „durch mangelhaften Stahl oder fehlerhafte Abdichtung“, Materialermüdung durch Temperaturschwankungen sowie Montagefehler vorstellbar, so der Experte.

Ursache weiter unklar - Betonplatte erschlägt Fahrerin auf A3

Update vom 14. November, 8.41 Uhr: Der tragische Betonplatten-Unfall mit einer Toten auf der A3 (siehe Ursprungsmeldung) beschäftigt nun die Landesregierung von NRW. Das etwa fünf Tonnen schwere Teil hatte sich am Freitagvormittag zwischen dem Kreuz Köln-Ost und der Anschlussstelle Köln-Dellbrück aus einer Lärmschutzwand gelöst und war auf ein vorbeifahrendes Auto - der Wagen wurde völlig zerquetscht. Inzwischen sind Details zum Opfer bekannt: Es handelt sich um eine 66-jährige Kölnerin, sie starb noch am Unglücksort. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Auch nachdem die A3 teilweise wieder freigegeben wurden, blieben die rechten Fahrspuren entlang der Lärmschutzwände in beide Richtungen gesperrt. „Das ist notwendig wegen der Prüfung der Lärmschutzwände“, sagte ein Sprecher des „Landesbetriebs Straßen.NRW“. Die Wände stammten von ungefähr 2007, seien also noch nicht so alt. Wie es zu dem Unglück habe kommen können, wisse man noch nicht.

Tödlicher Unfall durch Lärmschutzwand-Betonplatte auf der A3: „Wir sind es ihnen schuldig aufzuklären“

„Unsere Lärmschutzwände werden im Rahmen der Sichtprüfung von den Meistereien natürlich überprüft“, sagte der Sprecher. Das geschehe unabhängig von dem tragischen Unglück am Freitag. „Seien Sie sicher, dass wir da jetzt noch einmal ein Augenmerk drauf richten.“ Niemand müsse Bedenken haben, an der Stelle über die Autobahn zu fahren, weil die rechten Fahrspuren ja gesperrt seien. Dadurch komme es nun allerdings zu Verkehrsbehinderungen.

Mit dem Unfall soll sich am Mittwoch auch der Verkehrsausschuss des Landtags beschäftigen. Die SPD-Fraktion hat eine Aktuelle Viertelstunde beantragt, in der die Landesregierung über das Unglück selbst und den Zustand der Lärmschutzwände vor Ort und in ganz NRW berichten soll.

„Der tragische Tod der Autofahrerin macht uns alle fassungslos“, sagte Carsten Löcker, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Opfers. Wir sind es ihnen schuldig aufzuklären, wie es zu diesem schlimmen Unglück kommen konnte. Gleichzeitig müssen wir ausschließen, dass weitere Gefahr von den Lärmschutzwänden ausgeht. Hier sind wir jetzt alle gefordert.“

Autobahn-Tragödie: Betonplatte löst sich und kracht auf Wagen - Frau stirbt

Ursprungsmeldung vom 13. November: Köln - Eine Lärmschutzwand an einer Autobahn nahe Köln ist einer Frau zum tödlichen Verhängnis geworden: Auf der A3 ist am Freitag ein schweres Verkleidungsteil aus Beton aus der Mauer auf ein Auto gestürzt - die Fahrerin kam dabei ums Leben. Die tote Frau ist später aus dem Wagen geborgen worden.

Die Feuerwehr hat nach Polizeiangaben die tonnenschwere Platte am Freitagmittag mit einem Kran angehoben, das Auto versetzt und die Frau schließlich herausgeholt. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU*) zeigte sich gegenüber der Bild bestürzt über das Unglück: „Die Nachricht vom Unfalltod der Autofahrerin hat mich zutiefst erschüttert. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen der Verstorbenen.“

Betonplatte stürzt aus Lärmschutzwand auf Auto - Kriminalkommissariat ermittelt

Die Polizei sperrte die A3 in Richtung Oberhausen vom Kreuz Ost an ab und führte den zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Dellbrück stehenden Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei mehrere Straßenbahnlinien von und nach Köln-Holweide gesperrt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam und das Kriminalkommissariat 11 haben die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen. Die rechte Fahrbahn entlang der Lärmschutzwand, wo sich das Unglück ereignete, wurde nach Informationen der Bild aus Sicherheitsgründen zunächst für den Verkehr gesperrt. „Experten prüfen, ob nicht noch weitere Elemente lose sind“ , so ein Polizeisprecher zu der Redaktion. (frs mit Material der dpa) *tz.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

