Köln: Geldtransporter überfallen und beschossen – Täter auf der Flucht

Maskierte und bewaffnete Männer haben am Freitag einen Geldtransporter in Köln überfallen. Es fielen mehrere Schüsse. Die Täter sind auf der Flucht.

Köln – In Köln wurde am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen. Bewaffnete Männer stoppten den Transporter im Kölner Nobel-Viertel Marienburg. Es fielen mehrere Schüsse. Verletzte gibt es laut Polizeiangaben nicht. Die Täter konnten offenbar ohne Beute entkommen und sind aktuell auf der Flucht.

24RHEIN berichtet live vor Ort über den Geldtransporter-Überfall in Köln.

Die Polizei sichert aktuell Spuren. Anscheinend haben die Bewaffneten den Geldtransporter mit zwei Autos, einem Mercedes Vito und einem Renault, eingekreist. Vor ihrer Flucht zündeten die Verdächtigen den Renault an. Sie sollen nun in einem dunklen Mercedes Vito auf der Flucht sein. (bs)

Auf der Windschutzscheibe des Geldtransporters sind nach dem Überfall Einschusslöcher zu sehen. © Henning Kaiser/dpa