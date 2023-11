Schäden am Kölner Rathaus entdeckt: Betonteile könnten sogar herabfallen

Von: Johanna Werning

Das Historische Rathaus in Köln zählt zu den ältesten Rathäusern in Deutschland. Doch jetzt gibt es Schäden am Gebäude. Und das ist für die Fußgänger gefährlich.

Köln – Das Historische Rathaus in Köln liegt nicht nur direkt am Alter Markt und hat damit eine prominente Lage. Das Kölner Rathaus gilt auch als erstes Hochhaus in Köln und sogar als eines der ältesten Rathäuser Deutschlands. Die sogenannte „Laube“ ist nämlich teilweise über 800 Jahre alt. Doch jetzt sorgt der Renaissance-typische Bau mit den zahlreichen Details für Probleme: Es gibt zahlreiche Baumängel – und die könnten schnell zur Gefahr werden.

Schäden am Kölner Rathaus: „Es könnten dort Beton- oder Bauteilecken abplatzen“

Am Kölner Rathaus gibt es Bauschäden, die gefährlich für Fußgänger sein könnten (Symbolbild). © Imagebroker/Imago

„Am Historischen Rathaus sind im Rahmen einer regelmäßig stattfindenden Begehung Schäden am Waschbeton festgestellt worden“, teilt die Stadt Köln am Montag (6. November) mit. Die Schäden befinden sich dabei vor allem an den Gebäudeseiten Marsplatz sowie Alter Markt (Stadtbezirk Köln-Innenstadt), so die Stadt Köln weiter. Das entspricht dem Gebäudeteil, der in den 1970er-Jahren gebaut worden ist. Dass nach rund 50 Jahren einzelne Bauteile abplatzen können, sei „nach so langer Zeit typisch“, so die Stadt Köln.

Doch die herabfallenden Betonteile können schnell zur Gefahr werden: „Es könnten dort Beton- oder Bauteilecken abplatzen.“ Immerhin könnten einzelne Beton- und Bauteile von der obersten Fensterstütze nach unten stürzen – und Fußgängerinnen und Fußgänger treffen.

Das Historische Rathaus Köln ► Das Historische Rathaus ist eines von zwei Bauteilen des Kölner Rathauses. Erste urkundliche Erwähnung findet das Rathaus als „Haus der Bürger“ im 12. Jahrhundert. ► Mit dem typischen Renaissance-Bau ist das Kölner Rathaus weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. ► Der Rathausturm, den die Kölner Zünfte von 1407 bis 1414 als Zeichen ihrer Stadtherrschaft errichten ließen, gilt mit seinen fünf Etagen und einer Gesamthöhe von 61 Metern als eines der ersten Kölner Hochhäuser. Rund 130 Steinstatuen finden auf dem spätgotischen Turm ihren Platz. Quelle: Stadt Köln

Rathaus in Köln bekommt Sicherheitsnetz: Genaue Schadenshöhe noch unklar

Um das zu verhindern, hat die Stadt Köln am Historischen Rathaus Netze angebracht, „die gegebenenfalls herabfallende Teile auffangen“, erklärt die Stadt Köln weiter. „Zudem werden Probebohrungen stattfinden, um das Schadensbild genauer bewerten zu können.“

„Nach den Probebohrungen soll daher eine Fachfirma beauftragt werden, ein Konzept für die Sanierung des Betons zu erstellen.“ Wie lange die Sanierung dauert und wie aufwendig das Ganze ist, ist dabei noch unklar. Übrigens: Auch am Kölner Dom gibt es immer wieder Schäden, die saniert werden müssen. Denn Luftverschmutzung und Vogelkot sorgen dort immer wieder für Bauschäden an den Fassaden und den zahlreichen Figuren, die ausgebessert werden müssen. Darum gibt es in Köln auch ein besonderes Sprichwort: „Wenn der Dom fertig wird, geht die Welt unter.“ (jw)