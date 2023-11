Jugendlicher soll Passanten mit Messer bedroht haben – dann schießt die Polizei auf ihn

Von: Johanna Werning

In Köln hat die Polizei auf einen 16-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt. Zuvor soll der Jugendliche Passanten mit einem Messer bedroht haben.

Köln –Die Polizei Köln hat am Halloweenabend in Köln-Blumenberg (Stadtbezirk Köln-Chorweiler) auf einen 16-Jährigen geschossen. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die genauen Hintergründe sind auch am Mittwochvormittag weiterhin unklar.

In Köln wurde ein Jugendlicher von der Polizei angeschossen © Vincent Kempf/dpa

16-Jähriger bedroht Passanten mit Messer: Polizei stoppt ihn mit Schuss

Laut ersten Ermittlungen und verschiedenen Zeugenaussagen soll der 16-Jährige am Dienstagabend (31. Oktober) gegen 20 Uhr mehreren Passanten im Bereich der Döbrabergstraße mit einem Messer hinterhergelaufen sein. Die Polizei konnte den Jugendlichen erst „mit einem Schuss aus der Dienstwaffe“ stoppen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Dabei wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Am Mittwochmorgen teilte ein Polizeisprecher der dpa mit, dass der Jugendliche im Leistenbereich getroffen worden sei. „Der junge Mann wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt“, heißt es weiter. „Aufgrund von Hinweisen auf Alkohol und Drogen, entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizei Blutproben.“

Jugendlicher von Polizei Köln angeschossen: Genaue Hintergründe noch unklar

Weitere Angaben machen Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. „Die Hintergründe des Schusswaffengebrauchs sind Gegenstand aktueller Ermittlungen einer eingesetzten Ermittlungskommission.“ Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen übernommen.

Erst am vor rund zwei Wochen ist im Kreis Paderborn ein Mann im Rahmen eines Polizeieinsatzes ums Leben gekommen – ein Beamter hatte ihn erschossen, die Ermittlungen dazu laufen noch. Allein 2022 haben die Polizisten in NRW fast 2.000 Mal von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht. Beruhigend: Die wenigsten Schüsse richteten sich dabei gegen Menschen. (jw mit ots)