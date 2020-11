Karneval in Köln während Corona: Polizei bereitet sich mit mehreren Hundertschaften vor - Demos angekündigt

Traurige Gewissheit für Kölner Jecken: Wegen der Corona-Pandemie findet die traditionelle Karnevalsession am 11.11. nicht statt. Wer gegen die Auflagen verstößt, muss teuer bezahlen.

Bühnenprogramm und Straßenkarneval abgesagt

abgesagt Dennoch wurden zwei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzbestimmungen angemeldet

Update vom 10. November, 14.47 Uhr: Das NRW-Innenministerium appelliert an die Jecken: „Bleiben Sie zu Hause“, so Innenminister Herbert Reul in einer Pressemitteilung. Er selbst sei ein „leidenschaftlicher Karnevalist“ aber Karneval müsse aufgrund des Coronavirus und der weltweiten Pandemie ausfallen. Denn in diesem Jahr sei „alles anders“, heißt es weiter.

Karneval in Köln: Traditionskorps Altstädter Köln ruft auf, Mitmenschen zu schützen

Update vom 10. November, 14.01 Uhr: Das Kölner Traditionskorps Altstädter Köln stellt für die Session 2021 das designierte Dreigestirn. Doch bei der Sessioneröffnung am 11.11. wird nicht gefeiert, nicht geschunkelt, nicht gesungen. „Wir zeigen unsere Liebe zu unserer Vaterstadt und dem Fasteleer in diesem Jahr, indem wir zu Hause bleiben und uns und unsere Mitmenschen schützen. Wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück zur Normalität.“, so Hans Kölschbach, Präsident der Altstädter: „Und da heisst es für uns in diesem Jahr, zu Hause bleiben“. Lediglich drei Altstädter werden aktiv in der Öffentlichkeit zu sehen sein: das designierte Dreigestirn Prinz Sven I., Bauer Gereon und Jungfrau Gerdemie.

Das designierte Kölner Dreigestirn der Session 2021: Jungfrau Gerdemie (Dr. Björn Braun), Prinz Sven I. (Sven Oleff) und Bauer Gereon (Gereon Glasmacher) vom Traditionskorps Altstädter Köln 1922 e.V.

Karneval in Köln: Feiern trotz Corona? Polizei bereitet sich vor - mehrere Hundertschaften im Einsatz

Update vom 10. November, 12.30 Uhr: Zum Auftakt der Karnevalssession am 11.11. hat die Polizei Köln nun einen Einsatz mit mehreren Hundertschaften angekündigt. „Für uns steht diesmal am 11.11. der Gesundheitsschutz des Einzelnen wie auch der Öffentlichkeit im Vordergrund“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Anders als in den Vorjahren wird für uns die Zielrichtung sein, auch kleinere Gruppen und Einzelpersonen anzusprechen“, so der Sprecher. Gruppenbildung wolle man so auf jeden Fall vermeiden. Ob das ganztätige Feier- und Alkoholverbot in der Domstadt Köln eingehalten werde, muss abgewartet werden.

Schon jetzt deutet sich jedoch, dass die Polizei an diesem Tag noch einiges zu tun haben könnte. Schließlich sind am 11.11. auch zwei Kundgebungen gegen die Corona-Schutzbestimmungen an der Deutzer Werft und auf dem Ebertplatz geplant. Wie der Polizeisprecher mitteilte, gilt dabei aufgrund der steigenden Infektionszahlen eine Höchstgrenze von 100 Teilnehmern für Demonstrationen.

Kölner Karneval: Beliebter Sänger über den 11.11. - „Vielleicht stelle ich mir den Wecker auf 11.11 Uhr“

Update vom 10. November, 10 Uhr: Eigentlich ist der 11.11. für Erry Stoklosa, Sänger der Blääck Fööss, ein actionreicher Tag. Denn das Urgestein ist beim Karnevalsstart unter anderem auf der Bühne am Heumarkt zu finden. Dieses Jahr ist jedoch alles anders und das Mitglied der Kultband wird einfach mal ausschlafen. „Vielleicht stelle ich mir den Wecker auf 11.11 Uhr“, sagt Stoklosa der dpa. Doch auch wenn der Sänger seinen Saisonauftakt schon verplant hat, ist er wehmütig über die Karnevalsabsage: „Da hängt ja eine ganze Branche dran.“ Der Sänger plant den Karnevalsstart sogar noch weiter: zur laufenden Karnevalsmusik gibt es „ein kölsches Frühstück mit Mettbrötchen.“ Die Kultband hat nämlich einen besonderen Anlass: 2020 stand das 50-jährige Bandjubiläum an. „Leider mussten fast all die geplanten schönen Jubiläums-Veranstaltungen ausfallen“, erzählt Erry Stoklosa weiter.

Karneval in Köln trotz Corona? „Kein Feiern um jeden Preis“

Update vom 9. November, 17 Uhr: Das Jecken-Herz blutet, denn der Kölner Karneval legt in diesem Jahr aufgrund steigender Corona-Fallzahlen eine Ruhepause ein. Nun hat sich auch das Festkomitee „Kölner Karneval“ auf seiner Facebook-Seite zum diesjährigen Beschluss geäußert: „Natürlich würden auch wir am Elften im Elften gerne gemeinsam in der feiernden Menge am Heumarkt den Countdown runterzählen, singend und kostümiert durch die Gassen ziehen, schunkelnd in der Kneipe stehen und tausende fröhliche Jecken um uns herumhaben. Aber das ist aktuell einfach nicht drin. Denn eins ist klar: Kein Feiern um jeden Preis“.

Ein Appell liegt dem Team des Kölner Karnevals dabei besonders auf dem Herzen: „Auch wenn es schwerfällt, bleibt zuhause, damit wir uns bald wieder singend und lachend in den Armen liegen können.“

Ursprungsartikel vom 9. November: Feiern trotz Corona? Aus für Karnevals-Tradition in Köln

Köln - „Diesmal wird nicht gefeiert, wird nicht geschunkelt, wird nicht getanzt. Dieses Jahr gibt es keinen 11.11.“, kündigte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf einer Pressekonferenz Ende Oktober an. Mit der gleichnamigen Kampagne „Diesmal nicht“ ruft die Stadt Köln in Zeiten von steigenden Corona-Fallzahlen zum Feierverzicht auf. Wie Reker betonte, wolle die Stadt weiter als Hochburg der Jecken gelten - und nicht als Hochburg der Infektionen. Auch andere Städte in NRW passen ihre Karnevalstraditionen an die Corona-Pandemie an.

Kein Karneval 2021 wegen Corona? Diese Verbote gelten am 11.11. in Köln

Um gegen feierwütige Karnevals-Jecken und steigende Infektionszahlen vorzugehen, hat die Stadt Köln in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee ein Konzept erarbeitet. Demnach wird es neben dem Feierverbot auf öffentlichen Plätzen und den ohnehin schon beschlossenen Maßnahmen des bundesweiten Teil-Lockdowns am 11.11. ein ganztägiges Alkoholkonsum- und Alkoholverkaufsverbot geben.

Karneval in Köln: So will die Stadt gegen Verstöße vorgehen

Grundsätzlich geht die Stadt Köln davon aus, dass die Appelle von Oberbürgermeisterin Reker und dem Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, im Rahmen der Kampagne „Diesmal nicht“ Wirkung zeigen. Sollte es dennoch zu Verstößen kommen, will das Amt für öffentliche Ordnung strikt gegen Feierwütige vorgehen. So drohen im Ernstfall sogar Strafen von bis zu 25.000 Euro - wie die Ippen-Digital-Zentralredaktion auf Nachfrage vom Amt für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit erfuhr.

Karneval in Köln: Plakat-Aktion - Promis rufen zu Feierverzicht auf

Damit Karnevalfans* sich schon frühzeitig auf das Feierverbot einstellen können, wurde die Kampagne „Diesmal nicht“ durch zahlreiche Plakate, die Prominente wie die Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze zeigen, verbreitet.

Die auf den Plakaten abgebildeten Sprüche wie „Am 11.11. feiere ich nicht. Weil es dein Leben schützt“ rufen zu Solidarität und Verantwortungsbewusstsein auf. Vor allem vermitteln sie jedoch eins: Der 11.11. ist in diesem Jahr ein Tag, wie jeder andere auch. (nb) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

