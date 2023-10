So sieht der Mottoschal für den Kölner Karneval 2024 aus

Von: Sofia Popovidi, Johanna Werning

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Mottoschal für den Kölner Karneval. Aber wie sieht er aus, wie teuer ist er und wo kann man ihn kaufen? Der Überblick.

Köln – Nicht mehr lange und es heißt wieder „kölle alaaf“. Am 11.11. startet die neue Karnevalssession. Die Vorbereitungen für den Kölner Karneval laufen bereits auf Hochtouren und auch die Vorfreude dürfte bereits den ein oder anderen Karnevalsfan erreicht haben. Und die dürfte sich jetzt noch mehr steigern: Denn rund einen Monat vor der Sessionseröffnung gibt es bereits den Mottoschal für den Kölner Karneval 2024.

So sieht der Mottoschal für den Kölner Karneval 2024 aus

Am 12. Oktober haben Festkomitee Kölner Karneval und Deiters den neuen Mottoschal offiziell vorgestellt. „Der Schal ist eine Gemeinsame Arbeit, wir wollen alle Facetten der Stadt umzusetzen“, erklärt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. „Ein Sammlerstück, das kein Karnevalsjeck in seiner Sammlung missen darf“, heißt es. Aber wie sieht der neue Mottoschal für 2024 aus?

Auch in diesem Jahr darf das Sessionsmotto auf dem Schal nicht fehlen. „Wat e Theater – wat e Jeckespill“ steht in Rot und Grün quer über dem Schal. Dazu die Jahreszahl 2024 in Gelb. „Das Motto ist eine Hommage an all die Menschen, die vor und hinter den Kulissen mit viel Herzblut arbeiten“ und „eine Hommage an das Theater findet sich auch in der Gestaltung des neuen Mottoschals wieder“, erklärt das Festkomitee. Aber wie genau?

Zum einen zieren bunte Pom-Poms den Mottoschal. Zum anderen erinnern die Endstücke an rote Bühnenvorhänge. „Führt man das eine Ende durch die dafür vorgesehene Schlaufe, fühlt man sich wortwörtlich wie in einem Theater, denn es fallen die Vorhänge hinunter, die durch die goldene Schnur besonders ins Auge springen, und das diesjährige Karnevalsthema gebührend repräsentieren“, erklärt Deiters. Auch in diesem Jahr gibt es außerdem wieder ein Täschchen mit Reißverschluss – ideal für Handy, Kölschglas oder Portmonee.

Kölner Karneval: Wie teuer ist der Mottoschal 2024?

Während der Mottoschal im letzten Jahr als Kindervariante 11 Euro gekostet und für Erwachsene 15 Euro gekostet hat, ist der Schal in diesem Jahr teurer. Der Kinder-Schal 2024 kostet 14,99 Euro. Der Schal für Erwachsene kostet 19,99 Euro.

Mottoschal für Kölner Karneval 2024: Wo und ab wann zu kaufen?

Ab sofort gibt es den Mottoschal für den Kölner Karneval 2024 online und in allen Deiters-Filialen zu kaufen. Dabei waren die Mottoschals in den vergangenen beiden Sessionen immer wieder schnell ausverkauft. Ob der diesjährige Schal genauso erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. (jw)