Zweiter Bombenfund in Köln innerhalb weniger Tage – mehr als 2.000 Menschen betroffen

In Köln wurde am 11. Oktober die zweite Fliegerbombe innerhalb weniger Tage entdeckt (Symbolbild). © Christoph Reichwein/dpa

Nächster Bombenfund in Köln: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen wurde ein Blindgänger mitten in der Innenstadt entdeckt.

Köln – Zweiter Bombenfund in Köln innerhalb kürzester Zeit: Während bereits am 5. Oktober in der Kölner Innenstadt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste, wurde nur rund 300 Meter von der ersten Fundstelle entfernt noch eine zweite Fliegerbombe entdeckt. Diese soll noch im Laufe des heutigen Mittwochabends (11. Oktober) unschädlich gemacht werden, teilt die Stadt Köln mit. Rund 2500 Menschen sind von einer notwendigen Evakuierung betroffen.

24RHEIN berichtet im Ticker, über den Bombenfund und die Bombenentschärfung in Köln.