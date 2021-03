Können sich Menschen mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken?

In mehreren Geflügelbetrieben in ganz Baden-Württemberg ist vermutlich die Vogelgrippe ausgebrochen. Viele Tiere mussten bereits getötet werden. Wie gefährlich ist das Virus für Menschen?

Stuttgart/Ludwigsburg - Nachdem vor ein paar Wochen in mehreren Betrieben in Nordrhein-Westfalen der hochansteckende Vogelgrippe-Erreger H5N8 festgestellt worden war, scheint die Seuche nun wieder nach Baden-Württemberg vorzudringen. In 15 Landkreisen sind ungefähr 50 Betriebe betroffen, viele Tiere mussten bereits getötet werden. So auch in einem Betrieb in Ludwigsburg, nahe der Landeshauptstadt Stuttgart. Wie BW24* berichtet, gibt es die Vogelgrippe in 15 Landkreisen in BW: Wie gefährlich ist das Virus für Menschen?

*BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.