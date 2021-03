Corona-Notbremse: Die Regeln in NRW im Einzelhandel und für körpernahe Dienstleistungen

Im Zuge der neuen Corona-Schutzverordnung gelten in NRW neue Regeln. Der Einzelhandel sowie körpernahe Diensteleistungen sind betroffen. Was neu ist.

NRW - Eigentlich sollte in Nordrhein-Westfalen* eine harte Corona*-Notbremse für einschneidende Beschränkungen sorgen. Doch letztlich sind die Maßnahmen, die die Landesregierung in ihrer neuen Corona-Schutzverordnung verankert hat nicht so drastisch wie zunächst angenommen.

Demnach gibt es zwar neue Corona-Regeln bei den körpernahen Dienstleistungen*. Diese unterscheiden sich allerdings nicht maßgeblich von den bisher geltenden Regularien. Eine Sache ist jedoch neu. Und die betrifft auch den Einzelhandel - demnach wird es in Hotspots eine Corona-Testpflicht geben, unter deren Vorzeichen Click and Meet* bestehen bleiben kann. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.