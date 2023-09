„Kommst hier nicht rein“: Kölner Kita hat jetzt eine Türsteherin

Von: Mick Oberbusch

In Köln-Nippes sorgt eine „Türsteherin“ derzeit dafür, dass nur „berechtigte Kinder“ in die Kita kommen (Symbolbild). © Funke Foto Services/Imago

In einer Kita in Köln-Nippes gibt es seit neuestem eine „Türsteherin“ – weil Kinder nur noch an drei statt fünf Tagen die Woche hineindürfen.

Köln – Eltern mit ihren Kindern an der Tür abzuweisen, dürfte nur den wenigsten Erzieherinnen und Erziehern Spaß machen – genau dies ist jedoch derzeit in einer Kita in Köln-Nippes nötig. Denn aufgrund von Personalengpässen dürfen Kinder dort nur noch an drei statt an fünf Tagen in die Kindertagesstätte kommen.

