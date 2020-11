Konzern schenkt 51.000 Mitarbeitern zusätzlichen Urlaub

Die Corona-Pandemie ist für die meisten Unternehmen alles andere als einfach. Ein Pharmaziekonzern würdigt den Einsatz der Mitarbeiter mit bezahltem Extra-Urlaub.

Ingelheim/Biberach - Die Corona-Pandemie hat noch immer drastische Folgen für die Wirtschaft in ganz Deutschland. Seit dem Ausbruch der gefährlichen Lungenkrankheit mussten sich Mitarbeiter auf die veränderten Arbeitsbedingungen umstellten und oftmals außerordentlichen Einsatz zeigen. Das größte Pharmazieunternehmen Deutschlands, Boehringer Ingelheim, würdigt das Engagement der Angestellten während der Krise weltweit mit einer Woche bezahltem Extra-Urlaub. Laut einem Sprecher des Unternehmens sollen die Mitarbeiter sich in dieser Woche vom 24. Dezember bis zum 4. Januar erholen und neue Energie tanken. Der zweitgrößte Standort von Boehringer Ingelheim befindet sich im baden-württembergischen Biberach an der Riß.

Wie BW24* berichtet, schenkt ein Konzern 51.000 Mitarbeitern zusätzlichen Urlaub.

Die Wirtschaft in Stuttgart und in ganz Baden-Württemberg hat schwer unter der Corona-Krise zu leiden.