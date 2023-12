Angeblich Millionenschaden wegen Ofarim-Lüge – schlägt das Hotel jetzt zurück?

Von: Michelle Brey

Drucken Teilen

Vor Gericht wurde ein Vergleich erzielt. Auf Gil Ofarim kommen nach seiner Lüge erhebliche Kosten zu. Das Hotel könnte ihn verklagen.

München – Es waren harte Anschuldigungen, die der Sänger Gil Ofarim, tätigte. Lange bestand er auf die Wahrheit seiner Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmanager. Am Dienstag (28. November) gestand Ofarim, gelogen zu haben. Vor dem Leipziger Landgericht musste er sich verantworten. Seine Lüge könnte noch Folgen größeren Ausmaßes nach sich ziehen.

Der Prozess gegen Gil Ofarim: Ein Überblick Anfang Oktober 2021 hatte Gil Ofarim in einem auf Instagram veröffentlichten Video einem Hotelmanager des „Westin“ Antisemitismus vorgeworfen. Er sei von diesem in der Unterkunft aufgefordert worden, seine Davidstern-Kette abzunehmen. Erst dann dürfe er einchecken, soll der Hotelmanager Angaben des Sängers zufolge gesagt haben. Das Video ging viral. Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgten. Danach wurde allerdings eine Klage gegen Ofarim selbst erhoben, das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt. Die Vorwürfe gegen den jüdischen Sänger: Verleumdung und falsche Verdächtigung. Bis zum 28. November beteuerte er seine Unschuld. Dann gestand er, die Anschuldigungen erfunden zu haben.

Ofarim-Prozess: Sänger gesteht Lüge – diese Strafen wurden verhängt

Ofarim entschuldigte sich mit den Worten „Es tut mir leid“. Nach dem Geständnis des 41-Jährigen hat das Landgericht Leipzig das Verfahren gegen ihn vorläufig eingestellt. Das ist mit einer Geldauflage verbunden, auch ein Schmerzensgeld soll Ofarim dem Hotelmanager zahlen.

10.000 Euro Geldauflage: Ofarim muss einen Teil an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und einen Teil an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen.

Ofarim muss einen Teil an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und einen Teil an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen. Schmerzensgeld für den Hotelmanager: Unabhängig von der Geldauflage sollen beide Seiten darüber verhandelt haben. Details wurden zunächst keine genannt. Wie Bild.de schrieb, soll es sich um Schmerzensgeld in Höhe von „bis zu 20.000 Euro“ handeln.

Unabhängig von der Geldauflage sollen beide Seiten darüber verhandelt haben. Details wurden zunächst keine genannt. Wie Bild.de schrieb, soll es sich um Schmerzensgeld in Höhe von „bis zu 20.000 Euro“ handeln. Anwalts- und Verfahrenskosten: Laut Bild.de könnten diese 130.000 Euro betragen.

Gil Ofarim (l) im Saal des Landgerichts in Leipzig mit einem seiner Anwälte. Am Dienstag (28. November) gestand er, gelogen zu haben. © Hendrik Schmidt/dpa

Ofarim-Prozess: Nach Geständnis vor Gericht – auch das Hotel könnte noch Ansprüche geltend machen

Es könnten aber wohl noch weitere Kosten auf Gil Ofarim zukommen. Denn die Lüge brachte nicht nur für den Hotelmanager extreme Nachteile (unter anderem eine Morddrohung, wie er vor Gericht erklärte) mit sich, sondern auch für das Hotel. Stornierungen, öffentliche Anfeindungen, Beschimpfungen: Wie das Blatt unter Berufung auf Insider-Informationen berichtete, soll sich der Gesamtschaden in Millionenhöhe befinden. Der Schaden beschränkte sich demnach nicht auf die Filiale in Leipzig, sondern traf die ganze Kette „Westin“.

Auf Ofarim könnte somit noch eine Klage des „Westin“ auf Schadenersatz zukommen. Dies schätze Norman Synek gegenüber der Zeitung „in Anbetracht dessen, dass dem Hotel durch die verleumderischen Aussagen Schäden durch Stornierungen und entgangene Buchungen entstanden sind“, als wahrscheinlich ein. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt zunächst abzuwarten.

Ofarim-Prozess: Harsche Kritik nach Lüge - „muss Konsequenzen tragen“

Neben den Kosten muss Gil Ofarim nach dem Prozess auch einige äußerst kritischen Stimmen zu seiner Lüge hinnehmen. So sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), dass der Prozess nur Verlierer kenne – „das Hotel, das sich übler Beschimpfungen ausgesetzt sah, die Stadt Leipzig, die sich international zu Unrecht in die antisemitische Ecke gestellt sag“. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland verurteilte Gil Ofarims Handlungen. Er „muss in jeder Hinsicht die Konsequenzen für seine Lüge tragen“, hieß es. Er habe all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Nach Ofarims Geständnis veröffentlichte Ex-Frau Verena einen kryptischen Instagram-Post. (mbr)