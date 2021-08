„Kraftriegel der Facharbeiter“: Gerhard Schröder startet Currywurst-Petition

Deutschlands größter Autobauer streicht Fleisch künftig vom Speiseplan – zum Ärger von Gerhard Schröder. Der Alt-Kanzler startet prompt eine Currywurst-Petition.

Jetzt geht‘s um die Wurst: Kurz nachdem viral gegangen war, dass es künftig in der Volkswagen-Kantine im Stammwerk in Wolfsburg statt Fleisch nur noch vegetarische und vegane Kost geben werden, echauffierte sich Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder in den sozialen Medien über die neusten Veggie-Pläne bei VW.

„Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben. Vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch. Aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein!“, wetterte der Currywurst-Liebhaber auf LinkedIn. Um den Veggie-Plänen bei VW den Kampf anzusagen, fordert er #RettetdieCurrywurst.

Wie 24.hamburg.de* aufdeckte, erntete Gerhard Schröder dafür prompt Lob und Unterstützung eines bekannten CEOs.

