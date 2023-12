Krankenhäuser in Mannheim bringen Maskenpflicht zurück – Schutz vor Corona, Grippe und RSV

Von: Pauline Wyderka

Mannheim - Angesichts der explodierenden Corona-Zahlen führen Krankenhäuser in Mannheim im Winter 2023/24 wieder eine Maskenpflicht ein. Lesen Sie hier mehr:

Ab Freitag (15. Dezember) gilt in Mannheimer Krankenhäusern wieder Maskenpflicht. Das teilt die Universitätsmedizin Mannheim mit. Es sei eine notwendige Maßnahme, um derzeit grassierende Atemwegserkrankungen einzudämmen, allen voran das Coronavirus. Doch auch die Grippe sowie RSV seien derzeit auf dem Vormarsch.

Das Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus und Diako Mannheim appellieren gemeinsam an die Bevölkerung, gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, bei Krankenbesuchen besondere Rücksicht auf alle Patienten und Mitarbeitende zu nehmen. (paw)