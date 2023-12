Krankheit fesselt alleinerziehende Mutter ans Bett – doch sie hat tolle Freunde

Mit einer Spendenaktion will Ricarda ihrer Freundin Cheryl helfen (Symbolbild). © Westend61/Imago

Cheryl, eine Mutter aus Köln, kämpft gegen Long Covid. Ihr Leben wurde durch diese Krankheit dramatisch verändert. Doch ihre Freundin Ricarda setzt auf Hilfsbereitschaft.

Köln – Die Geschichte von Cheryl, einer alleinerziehenden Mutter aus Köln, ist eine, die das Herz berührt. Seit ihrer Corona-Erkrankung im Jahr 2021 leidet sie an Long Covid und ME/CFS, einer chronischen Erkrankung, die durch starke Erschöpfung, Schmerzen sowie Schlaf- und Konzentrationsstörungen gekennzeichnet ist. Ihr Leben hat sich seitdem drastisch verändert. Ihre Freundin Ricarda hat beschlossen, ihr mit einer besonderen Spendenaktion zu helfen.

An guten Tagen kann Cheryl nur auf der Couch liegen oder sich auf eine Yogamatte ins Kinderzimmer legen, um physisch anwesend zu sein, während ihre Tochter spielt. An schlechten Tagen ist sie in einem abgedunkelten Raum gefangen, leidet unter massiven Schmerzen und kann kaum aufstehen. 24RHEIN berichtet über die herzergreifende Geschichte der alleinerziehenden Mutter und weiß, wie Cheryls Freunde helfen wollen. Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.