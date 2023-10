Krawalle an Halloween in Berlin und Hamburg – Polizei setzt Wasserwerfer ein

Von: Alina Schröder

In Berlin kommt es in der Halloween-Nacht vermehrt zu Krawallen und Angriffen auf Passantinnen und Passanten und Polizeikräfte. © Jörg Carstensen/dpa

Gleich in mehreren Städten Deutschlands kam es zu Ausschreitungen. Randalierende greifen Passantinnen und Passanten und Polizeikräfte an.

Berlin – Nicht überall in Deutschland ist Halloween bis zum Dienstagabend (31. Oktober) ohne Zwischenfälle geblieben. Im gesamten Stadtgebiet Berlins seien Passantinnen und Passanten und Einsatzkräfte vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Abend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. „Da hat jemand Halloween nicht verstanden. Die ersten Anzeigen sind geschrieben.“ Verletzt wurde zunächst niemand. Erst kürzlich kam es auch bei einer Palästina-Demo in Berlin zu Ausschreitungen.

„Wir waren darauf vorbereitet“: Menschen werfen Pyrotechnik auf Polizeikräfte in Hamburg

In Hamburg gab es am Halloween-Abend vereinzelt Krawalle. Am Harburger Ring hätten junge Menschen Pyrotechnik auf Polizeikräfte geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe die Polizei dort Kräfte zusammengezogen. Wasserwerfer sind im Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Einsatzkräfte versuchten so, im Stadtteil Harburg die Menschenmenge zurückzudrängen. Zunächst hatten sich dem Sprecher zufolge 150 bis 200 Menschen versammelt. Ihre Zahl sei auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Die Lage sei nicht außer Kontrolle, sagte der Sprecher. Es habe bereits Festnahmen oder Ingewahrsamnahmen gegeben.

„Wir waren darauf vorbereitet“, sagte der Sprecher. Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten.

In mehreren Regionen Deutschlands hatte die Polizei angekündigt, in der Nacht zum Mittwoch verstärkt Streife zu fahren. In der Hauptstadt Berlin seien etwa 1000 Beamte seien unterwegs, hieß es im Vorfeld von der Polizei. Beteiligt seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, hieß es.

Schon in den vergangenen Jahren kam es zu Krawallen an Halloween

2021 hatten in der Halloween-Nacht vor allem junge Randalierer in mehreren Berliner Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizeikräfte geworfen. Autos und ein Bus wurden ebenfalls attackiert.

Im Vorfeld des Festes hatten außerdem unter anderem das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz und die Polizei in Lüneburg (Niedersachsen) gewarnt, es mit den Streichen nicht zu übertreiben. So seien zum Beispiel das Bewerfen von Häusern mit Eiern, das Herausreißen von Pflanzen und das Beschmieren von Autos eine Sachbeschädigung, teilte die Lüneburger Behörde mit.

Halloween hat wohl seine Wurzeln in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird das Fest heute am Abend vor dem kirchlichen Fest Allerheiligen (All Hallows‘ Eve), dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.