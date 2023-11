Rachenkrebs-Risiko durch Viren: Experten warnen vor Oralverkehr als Hauptursache

Weltweit gibt es immer mehr Fälle von Mund- und Rachenkrebs. Fachleuten zufolge oft ausgelöst durch Oralverkehr. Denn dabei werden risikoreiche HP-Viren übertragen.

Kassel – Bei Krebs im Mund oder Rachen denken die meisten an Rauchen als Ursache. Doch die Krankheit kann auch durch Viren übertragen werden, mit denen man sich beim Oralverkehr anstecken kann. Über die Schleimhäute kann bei Intimkontakt eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) erfolgen. Auch bei anderen Formen des sexuellen Kontakts, wie etwa Anal- oder Vaginalverkehr, ist eine Ansteckung möglich. Die sexuell übertragbaren Viren lösen dann Krebs im Bereich der Genitalien aus, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs oder Tumore am Penis oder Anus.

Doch auch die Fälle von bösartigen Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, die HPV-bedingt sind, steigen weltweit an, warnt die European Head and Neck Society (EHNS) in einer aktuellen Aufklärungskampagne. Schätzungsweise 45.000 Neuerkrankungen pro Jahr gehen auf Humane Papillomaviren (HPV) zurück. Durch Oralsex übertragene HPV-Viren lösen meist Krebs am Zungengrund oder an den Mandeln aus.

Übertragung von HP-Viren beim Oralverkehr – Infektionen gelten als eine Hauptursache für Rachenkrebs

Tatsächlich entwickeln sich nur in seltenen Fällen Krebserkrankungen aus einer HPV-Infektion. Die Gefahr ist aber dennoch gegeben – mit steigender Tendenz. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) schätzt, dass sogar jeder zweite Fall von Rachenkrebs durch eine Ansteckung mit HP-Viren ausgelöst wurde. Damit sind die Viren die Hauptverursacher von bösartigen Tumoren im Rachenbereich, neben Tabak- und Alkoholkonsum.

In den USA und in Großbritannien sollen sie sogar mehr Fälle von Rachenkrebs auslösen als von Gebärmutterhalskrebs, wie der britische Krebs- und Genomforscher Hisham Mehanna von der Universität Birmingham auf dem Portal The Conversation betont. Dem Mediziner zufolge sind besonders Menschen, die im Laufe ihres Lebens mit mehr als sechs Partnern oder Partnerinnen Oralsex hatten, einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die Krebserkrankung kann noch Jahre oder Jahrzehnte nach der eigentlichen Infektion erfolgen. In den letzten 20 Jahren wurde in den USA und Großbritannien demnach ein drastischer Anstieg verzeichnet.

Risiko für Krebs im Rachenbereich – oft ist es noch Jahrzehnte später erhöht

Rund 14.000 Menschen pro Jahr erkranken in Deutschland laut Zentrum für Krebsregisterdaten an Oropharynxkrebs. Mindestens 750 davon gehen auf HPV zurück. Vor allem Menschen mit wechselnden Sexualpartnern oder -partnerinnen haben ein erhöhtes Risiko, da die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem krebsauslösenden HPV-Typ anzustecken, ansteigt. Männer erkranken häufiger an HPV-bedingtem Mund-Rachenkrebs als Frauen. Die Heilungschancen bei Mund-Rachen-Tumoren, die durch eine HPV-Infektion hervorgerufen wurden, sind der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zufolge zu etwa 54 Prozent besser als bei solchen, die auf andere Ursachen zurückgehen.

Nicht alle HPV-Typen lösen Krebserkrankungen aus, sondern nur die sogenannten „Hochrisikotypen“. Vor allem HPV16 und HPV18 stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, denn sie sind für etwa 70 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. HPV16 gilt außerdem als hauptverantwortlich bei der Entstehung von Rachenkrebs. Auffällig ist laut DKFZ, dass bei vielen HPV-bedingten Fällen von Rachenkrebs andere Risikofaktoren wie starker Tabak- oder Alkoholkonsum nicht vorliegen.

Anzeichen für Tumore im Mund- und Rachenbereich sollten beachtet und untersucht werden

Krebs im Mund- und Rachenbereich äußert sich oft durch unspezifische Beschwerden. Folgenden Symptome können auf eine Erkrankung hinweisen, wenn eines oder mehrere davon über einen Zeitraum von drei Wochen bestehen:

nicht heilende Wunden auf der Zunge oder Mundgeschwüre

Halsschmerzen oder anhaltende Heiserkeit

Schluckbeschwerden oder Fremdkörpergefühl im Rachen

geschwollene Lymphknoten

Quelle: European Head and Neck Society

Dazu können auch allgemeine Anzeichen für Krebs kommen, auf die man achten sollte. Krebs-Warnzeichen für Frauen äußern sich oft anders als die für Männer.

Eine Impfung stellt einen einfachen und sicheren Schutz gegen HPV-bedingten Krebs dar. Laut RKI bietet sie einen nahezu hundertprozentigen Schutz vor den beiden krebsauslösenden Hochrisikotypen sowie vor weiteren Subtypen. Damit schützt sie zum Beispiel auch vor Genitalwarzen, die ebenfalls durch HP-Viren verursacht werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung derzeit für Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren. Doch auch ältere Jugendliche und Erwachsene können sich gegen HPV impfen lassen.