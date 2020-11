Kretschmann schockt Gastronomie und Kultur mit bitterer Vorhersage

Der Lockdown könnte laut des Regierungschefs von Baden-Württemberg für Kneipen und Kultur noch bis Februar gelten.

Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann glaubt nicht an ein baldiges Ende der strengen Maßnahmen für Gastronomie und Kultur im Zuge der Corona-Pandemie. Kürzlich dämpfte er bereits die Hoffnungen auf ein normales Weihnachtsfest. Nun hält er auch eine Öffnung von Restaurants und Kulturstätten im Januar 2021 nach den Feiertagen für unwahrscheinlich. „So bitter das für die Betriebe ist - ich kann deren Zorn wirklich verstehen“, sagte er bei einer Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Kretschmann betonte, für den Januar könne er nur eine Prognose abgeben, aber die Entwicklung der Infektionszahlen gebe Lockerungen derzeit nicht her. Der Lockdown Light wird auf alle Fälle noch bis Weihnachten ein Thema sein.

Wie BW24* berichtet, erschüttert Kretschmann Gastronomie und Kultur mit seiner Botschaft: Auch Anfang 2021 keine Öffnungen.

Kretschmann verordnet längere Weihnachtsferien (BW24* berichtete).