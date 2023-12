Die größte Krippenpyramide der Welt steht in Baden-Württemberg

Von: Sina Alonso Garcia

Lichtskulpturen bedeutender Sehenswürdigkeiten von Stuttgart stehen auf dem Schlossplatz. © IMAGO/Arnulf Hettrich

In der Weihnachtszeit geht es in Baden-Württemberg hoch her. Dort können Besucher unter anderem die größte Krippenpyramide der Welt bewundern.

Baden-Württemberg – Wenn bunte Buden, Lichtspiele und Dekorationen Städte in ganz Deutschland in einen vorweihnachtlichen Glanz tauchen, weiß man: Es ist wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Im Südwesten geht es im Advent hoch her: So steht in Baden-Württemberg die größte Weihnachtspyramide der Welt, wie BW24 berichtet.

Das Ländle hat schon so manche Superlative hervorgebracht. So befindet sich dort auch der höchste Kirchturm der Welt oder die weltgrößte Kuckucksuhr.