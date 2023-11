Elbtower in der Krise: Kühne Holding könnte Rettungsanker sein

Von: Adriano D'Adamo

Das Elbtower-Projekt in Hamburg steht still. Nun könnte Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne mit seiner Holding zur Rettung beitragen.

Hamburg - Klaus-Michael Kühne, ein Milliardär aus dem Logistiksektor, zieht eine Beteiligung am derzeit stillstehenden Wolkenkratzer-Projekt Elbtower in Hamburgs Hafencity in Betracht. „Die Kühne Holding prüft derzeit Optionen, um bei der Lösung des Elbtower-Problems zu helfen“, erklärte eine Sprecherin der Kühne Holding AG am Montag, dem 27. November, gegenüber der dpa. Es gibt jedoch zurzeit keine Gespräche mit der Stadt Hamburg und keine laufenden Verhandlungen. Die Sprecherin machte keine Angaben zu Einzelheiten.

Übernahme geprüft: Noch keine Entscheidung getroffen

Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass Kühne eine Übernahme des Elbtowers prüft. Das nahezu eine Milliarde Euro teure Vorhaben ist die bekannteste Baustelle der von dem österreichischen Milliardär René Benko gegründeten Signa-Gruppe, die in eine Krise geraten ist. Benko hat sich mittlerweile aus dem Geschäft der Signa zurückgezogen. Die Leitung der Geschäfte übernimmt nun der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz.

Kühne hatte erst Anfang November betont, dass er nicht als Geldgeber zur Verfügung steht. „Die Kühne Holding ist weit entfernt von einem Engagement beim Elbtower und nur am Rande an Gesprächen über Teil- oder Gesamtlösungen in Bezug auf Signa Prime beteiligt“, ließ Kühne das Hamburger Abendblatt wissen. „Derzeit zeichnen sich keine Lösungen mit Beteiligung der Kühne Holding ab“, hieß es damals. Das Handelsblatt berichtete, dass von der Kühne-Holding noch keine Entscheidungen getroffen wurden. In diesem Kontext wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt noch keinen Zugang zum Projekt hat.

Rohbau muss spätestens 2028 stehen: Fast eine Milliarde Euro für Elbtower

Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Hamburg und Signa muss der Rohbau spätestens Anfang 2028 abgeschlossen sein, sonst drohen Strafen von monatlich 500.000 Euro, maximal 10 Millionen Euro. Frühestens 2029 könnte die Stadt das unfertige Gebäude von Signa zurückkaufen, indem sie den Kaufpreis von 117 Millionen Euro erstattet. „Eine Insolvenz würde das Rückkaufsrecht sofort auslösen“, sagte Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung (SPD), Mitte November.

Die Behörde hatte nach eigener Auskunft erst Ende Oktober von dem Baustopp erfahren - trotz monatlicher Berichte eines vom Projektentwickler beauftragten Bau-Controllers. Der Elbtower soll mit 65 Etagen und 245 Metern das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. Nach früheren Angaben von Signa Real Estate sollte der Wolkenkratzer 950 Millionen Euro kosten. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.