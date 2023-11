Millionen-Diebstahl bei Aurubis: Bande vor Gericht

Von: Adriano D'Adamo

Der Schriftzug „Aurubis, Metalls for Progress“ steht an einer Produktionshalle des Hamburger Werks. © Markus Scholz/dpa

Ein mutmaßlicher Millionen-Diebstahl bei der Hamburger Aurubis AG kommt vor Gericht. Die Bande soll über Jahre hinweg Edelmetalle gestohlen haben.

Hamburg – Die Aurubis AG in Hamburg soll über einen längeren Zeitraum hinweg Opfer einer Diebesbande geworden sein. Die Täter sollen mit den gestohlenen edelmetallhaltigen Zwischenprodukten laut Staatsanwaltschaft Millionengewinne erzielt haben. In Kürze wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Zwölf Straftaten: Schwerer Bandendiebstahl und gewerbsmäßige Bandenhehlerei

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Bande erhoben. Sie wird beschuldigt, Edelmetalle vom Kupferproduzenten Aurubis gestohlen zu haben. Von Februar 2020 bis Januar 2021 sollen die Angeklagten in unterschiedlicher Beteiligung insgesamt zwölf Straftaten begangen haben, so die Ermittlungsbehörde am Donnerstag, dem 30. November. Der Name des betroffenen Unternehmens wurde nicht genannt. Ein Sprecher von Aurubis bestätigte jedoch, dass sein Unternehmen betroffen sei.

Fünf der Angeklagten werden schwerer Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Bandenhehlerei vorgeworfen. Ein weiterer wird der Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl beschuldigt. Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Hamburg beginnt am 12. Dezember.

Fünf Tonnen Diebesgut: Wert liegt bei elf Millionen Euro

Die Anklage behauptet, dass sie etwa fünf Tonnen edelmetallhaltige Zwischen- und Nebenprodukte im Wert von rund elf Millionen Euro gestohlen haben. Diese wurden vom Firmengelände im Stadtteil Veddel entwendet und an bisher unbekannte Käufer weiterverkauft. Die gestohlenen Güter waren sogenannte Rohsilberfegsel. „Rohsilberrückstände entstehen während Metallrecycling- und Aufbereitungsprozessen“, so die Mitteilung. „Ein Teil der Beute soll zur Analyse und weiteren Verwendung an metallverarbeitende Betriebe in der Türkei versandt worden sein. Die Beschuldigten, im Alter zwischen 33 und 50 Jahren, nutzten Kryptohandys für ihre interne Kommunikation.“

Der Fall wurde im Juni öffentlich, als die Staatsanwaltschaft über 30 Objekte in fünf Bundesländern durchsuchte. Dabei wurden sechs Männer festgenommen. Die Ermittlungen richteten sich nach früheren Angaben gegen zwölf identifizierte und weitere noch unbekannte Verdächtige. dpa

