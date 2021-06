Kurzarbeit bis 2022 möglich - Daimler-Mitarbeiter sind betroffen

Das Stuttgarter Unternehmen rechnet laut einem Bericht damit, dass die Kurzarbeit deshalb noch länger dauert. Die Daimler AG ächzt unter dem Chip-Mangel.

Stuttgart - Die Chipkrise hat nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf die Autoindustrie in Deutschland. Betroffen davon ist auch die Daimler AG. Aufgrund fehlender elektronischer Bauteile musste der Autohersteller bereits im Februar die Produktion im Rastatter Werk stoppen. Die Halbleiter-Krise erreichte Ende April auch das Werk in Bremen und zuletzt auch die „Factory 56“ in Sindelfingen, wo die S-Klasse und das elektrisch angetriebene Pendant, der EQS, produziert werden. Tausende Mitarbeiter wurden deshalb in die Kurzarbeit geschickt. Wie BW24* berichtet, ist bei Daimler Kurzarbeit sogar bis 2022 möglich.

Die Daimler AG hat zwar die Corona-Krise gut überstanden, nun aber setzt dem Konzern jedoch die Halbleiter-Krise zu.