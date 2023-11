KVB-Fahrplan für Köln wird angepasst: Alle Änderungen im Überblick

Der KVB-Fahrplan wird noch im Winter 2023 in Köln angepasst (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

In Köln wird der Fahrplan der KVB angepasst. Das führt zu kleineren und größeren Änderungen – aber nicht zu mehr Bahnen.

Köln – Kölnerinnen und Kölner schimpfen nicht selten auf die KVB und ihre Unpünktlichkeit – dabei sind so viele Menschen in der Stadt tagtäglich auf sie angewiesen. Nun hat das Verkehrsunternehmen Informationen zum Fahrplanwechsel in diesem Winter bekannt gegeben, und dabei sowohl gute als auch schlechte Nachrichten für Fahrgäste in der NRW-Metropole im Gepäck.

24RHEIN erklärt, was sich am neuen KVB-Fahrplan ändert – und was man sonst noch wissen muss.