KVB in Köln veröffentlicht Video mit rührender Botschaft

Von: Sofia Popovidi

Mit diesem emotionalen Video spricht die KVB ein wichtiges Thema zur Weihnachtszeit an. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Ein Film der KVB in Köln spricht ein wichtiges Thema zur Weihnachtszeit an. Dabei stehen Lisa und ihr dementer Vater im Mittelpunkt des rührenden Videos.

Köln – Familienzusammenkünfte sind für viele ein zentraler Bestandteil der Weihnachtszeit. Doch für diejenigen, die mit Krankheit und Verlust in der Familie konfrontiert sind, kann diese Zeit besonders herausfordernd sein. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) haben dieses sensible Thema in ihrem neuesten Werbefilm aufgegriffen.

Der emotionale Kurzfilm erzählt die Geschichte von Lisa und ihrem Vater Paul, der an schwerer Demenz erkrankt ist. Mit Heiligabend vor der Tür setzt Lisa alles daran, dass ihr Vater sich an dieses besondere Weihnachtsfest erinnern kann.

