Totalausfall beim ZDF: Riesen Störung legt Sender lahm

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

TV-Blackout im ZDF: Bei Bauarbeiten in Mainz wurde ein Kabel beschädigt. © Michael Gstettenbauer/Imago

Tausende Haushalte empfingen plötzlich das ZDF-Programm nicht mehr, stattdessen lief ARD. Im Internet dauerte die Störung noch länger.

Mainz – „Mal sehen, wie wir nachher senden …“, twitterte ZDF-Nachrichtensprecher Christian Sievers um 14.38 Uhr. Am Donnerstag (14. September) war das Programm im TV und im Internet plötzlich komplett ausgefallen. Das ZDF zeigte auf einmal ARD-Programm, die Mediathek war überhaupt nicht aufrufbar.

TV-Blackout im ZDF: Hauptleitung bei Bauarbeiten in Mainz beschädigt

„heute Journal“-Moderator Sievers lieferte die Erklärung gleich mit: „Bauarbeiten in Mainz haben ZDF-Hauptleitungen und diverses andere gekappt.“ Techniker seien da bereits informiert gewesen und keine Stunde später lief im TV auch wieder alles rund. Beim Online-Livestream dauerte es etwas länger, die App war ebenfalls offline. Über offizielle Kanäle hat sich der Sender noch nicht zur Störung geäußert.

Störung beim ZDF: ARD-Programm läuft im Zweiten – „Mittagsmagazin“ verschoben

Diskussionen in den sozialen Netzwerken zeigten, dass nicht alle Haushalte in Deutschland zum ARD-Programm hatten wechseln müssen. Wie DWDL berichtet, lief das ZDF-Programm normal, es kam aber zu Schwankungen in der Bildqualität. Einige Zuschauer konnten gegen viertel nach zwei weiterhin „Küchenschlacht“ schauen, andere klagten: „ZDF ist off?“

Das „ZDF Mittagsmagazin“ wurde wegen der Störung außerdem verschoben, schreibt das TV-Portal. Nach „Drehscheibe“ lief damnach für einige Minuten eine Sendealternative, bevor die Nachritensendung mit fünf Minuten Verspätung startete.

Mit einer Technik-Panne hatte das ZDF erst Ende Juli zu kämpfen. Im „heute journal“ spielte die Landkarte von Dunya Hayali plötzlich völlig verrückt. Das ARD verheimlichte eine Live-Panne in der Tagesschau hingegen. (moe)