Landtagsfraktionen fordern Bestrafung für Verwendung von Anti-Israel-Parole

Von: Julian Baumann

In Baden-Württemberg soll die Verwendung der Anti-Israel-Parole „From The River To The Sea“ strafrechtlich gahndet werden. (Symbolfoto) © Michael Matthey/dpa

Nach Bayern und dem Saarland will auch Baden-Württemberg die Verwendung der Anti-Israel-Parole „From The River To The Sea“ strafrechtlich ahnden.

Stuttgart - Auf Demonstrationen für Palästina und Gaza ist oftmals der Slogan „From The River To The Sea“ (vom Fluss bis zum Meer) zu hören, hinter dem viele die Forderung nach der Auslöschung des Staates Israel und die Errichtung eines Kalifats vom Jordan bis ans Mittelmeer sehen. Nach Bayern und dem Saarland will auch Baden-Württemberg die Verwendung der Parole strafrechtlich ahnden. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was die Landtagsfraktionen zu der Forderung und der Parole sagen.

Seit dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel kommt es auch in Europa und Deutschland immer wieder zu Pro-Palästina-Demonstrationen. Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte sich bei einer Klimademo in Amsterdam zum wiederholten Male mit Palästina solidarisiert, Kritik kam unter anderem auch von der CDU in Baden-Württemberg.