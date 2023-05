Lasertechnologie in Oberkochen: Spitzenforschung im Ostalbkreis

Teilen

Im Hintergrund des Tals baut Hensoldt Optronics sein neues Werk. Dort wird sich das Fraunhofer-Institut einmieten und an fluoridischen Laserfasern forschen. © Zeiss

Eine Forschergruppe des Fraunhofer-Instituts kommt nach Oberkochen. Ziel ist der Aufbau einer Forschungsinfrastruktur für Lasertechnologie. Weshalb die Stadt die Forschung finanziert und was alles dazugehört, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Deshalb kommt die Spitzenforschung nach Oberkochen

Am neuen Standort von Hensoldt Optronics im Gewerbegebiet „Oberkochen Süd III“ wird sich auch eine Forschungsgruppe des Fraunhofer-Instituts ansiedeln. In den Räumen, die das Institut mit Sitz in Karlsruhe anmietet, wird eine Forschungsinfrastruktur aufgebaut, die dazu dient, industrielle Glasfaser für sogenannte Faserlaser zu entwickeln. Gleichzeitig wird die Forschungskooperation zwischen dem Fraunhofer-Institut und der Stadt Oberkochen erweitert. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.