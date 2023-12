„Schönster Weihnachtsmarkt Deutschlands“: Blogger zeigen verstecktes Juwel in Baden-Württemberg

Von: Sina Alonso Garcia

Travel-Blogger aus Baden-Württemberg haben einen Weihnachtsmarkt entdeckt, der durch seine besondere Kulisse überzeugt: Eingebettet in eine Schlucht unter einem Eisenbahnviadukt, bietet der Markt ein einzigartiges Ambiente.

Baden-Württemberg – Die Weihnachtszeit ist bekannt für ihre festlichen Märkte, doch einer sticht besonders hervor. Ein Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg wurde von Reisebloggern zum „schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“ gekürt, wie BW24 berichtet. Doch was macht diesen Markt so besonders? Umgeben von einem 40 Meter hohen Eisenbahnviadukt und eingebettet in eine malerische Schlucht, bietet der Weihnachtsmarkt in ein einzigartiges Ambiente. Aber Vorsicht: Die Tickets für dieses Jahr sind bereits ausverkauft.

