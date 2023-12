Enorme Infektionswelle in Deutschland – RKI veröffentlicht bedenkliche Zahlen

Von: Cefina Gomez

Corona, Grippe und andere Atemwegserkrankungen: Das Robert Koch-Institut meldet besorgniserregende Zahlen kurz vor Weihnachten. Karl Lauterbach rät zu strikten Maßnahmen.

Frankfurt – Wer möchte schon gerne mit Fieber, Gliederschmerzen und Husten am Weihnachtsessen teilnehmen? Leider besteht laut den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele die Feiertage hauptsächlich im Bett verbringen werden.

Deutschland wird derzeit von einer Welle akuter Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Corona-Virus und Grippe heimgesucht. Gemäß dem aktuellen Wochenbericht des RKI liegen deutschlandweit etwa 7,9 Millionen Menschen (vorheriger Bericht: 7,1 Millionen) aufgrund akuter Erkältungssymptome flach. Obwohl Corona mit extrem hohen Zahlen weiterhin die Oberhand behält, verzeichnet das RKI einen auffälligen Anstieg von Grippe-Viren.

Infektionszahlen deutlich gestiegen, obwohl die Grippe-Saison noch nicht am Höhepunkt ist

Trotz bereits hoher Infektionszahlen befindet sich die Influenza-Welle erst am Anfang. Im Gegensatz zum Vorjahr sind die Grippefälle laut RKI vergleichsweise niedrig. Mit 1400 bestätigten Grippefälle hat sich die Zahl seit letzter Woche allerdings verdoppelt.

Mit rund 26.850 gemeldeten Fällen wird Corona aktuell noch deutlich häufiger diagnostiziert. Wie eine Corona-Studie nahe legt, besteht die Vermutung, einer hohen Dunkelziffer.

Karl Lauterbach wegen steigenden Coronazahlen vor Weihnachtsfeier

Trotz der Warnungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der vor Weihnachtsfeiern in geschlossenen Räumen abrät, zeigt sich Andreas Gassen, der Chef der Kassenärzte, in einem Interview mit der Rheinischen Post gelassen. Nach seiner Einschätzung zufolge sei der Appell völlig überzogen, „schließlich haben wir keine pandemische Lage mehr“.

Dennoch ist Vorsicht geboten. Als präventive Maßnahme gegen lästige und potenziell gefährliche Atemwegserkrankungen empfiehlt Gassen in überfüllten Orten freiwillig eine Maske zu tragen. Insbesondere ältere Menschen und Risikogruppen sollten eine Auffrischung der Corona- und Grippe-Impfung in Betracht ziehen. In Deutschland sind derzeit 24 verschiedene Varianten des Corona-Virus im Umlauf.

Wie der Nachholeffekt die ansteigenden Infektionszahlen beeinflusst

Gemäß den aktuellen Daten des RKI zeigt sich eine drastische Zunahme von Atemwegserkrankungen im Vergleich zu den vorangegangenen Corona-Jahren. Immunologe Carsten Watzl widerspricht der Annahme, dass die Hygienemaßnahmen während der Pandemie dem Immunsystem geschadet hätten. „Ich muss mein Immunsystem nicht durch Infektionen trainieren, damit es überhaupt erst aktiv ist“, betont der Experte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Somit seien die gestiegenen Infektionszahlen kein Anzeichen für ein geschwächtes Immunsystem der Bevölkerung, sondern sind vielmehr auf einen Nachholeffekt zurückzuführen. Mehr Menschen stecken sich nun an, da sie auch mit deutlich mehr Krankheitserregern in Kontakt kommen als zur Pandemie-Zeit. (cg)