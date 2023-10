Legendäres Lufthansa-Flugzeug reist wieder quer durch Deutschland

Die Lufthansa Superstar vom Typ Lockheed 1649 A war bis in die 1960er Jahre im Einsatz (Archivfoto). © DB Lufthansa/dpa

Nach rund zwei Jahren am Flughafen Paderborn/Lippstadt geht es für die Lufthansa Superstar weiter nach Hamburg. Die Geschichte des Flugzeugs ist lang.

Paderborn – Die Lufthansa Superstar gehörte zwischen den 1950er und 1960er Jahren zur Flotte der Lufthansa. Einst flog sie dabei in 23 Stunden und 19 Minuten von London nach San Francisco und erlangte damit große Bekanntheit. In den letzten zwei Jahren lagerte das historische Flugzeug dann am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Doch jetzt zieht die Lufthansa Superstar weiter nach Hamburg. 2026 soll der „Superstar“ der Lufthansa dann beim 100. Jubiläum der Airline ausgestellt werden.

24RHEIN zeigt, was es mit der Lufthansa Superstar auf sich hat und was das Flugzeug besonders macht.