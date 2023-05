Zwei Wochen Flug-Verspätungen: Mega-Luftübung der NATO legt Deutschlands Luftraum in Urlaubssaison lahm

Von: Teresa Toth

Im Juni müssen Flugreisende mit Verspätungen rechnen: Wegen der deutschlandweiten Nato-Übung „Air Defender 2023“ werden Flugzeuge umgeleitet.

München – Wer eine Flugreise im Juni geplant hat, muss sich auf massive Verspätungen einstellen. Die Nato plant ihre bisher größte Luftübung in Deutschland: Fast zwei Wochen lang werden einige Teile des Flugraums gesperrt sein, wodurch es zu Verzögerungen kommt. Auch eine Aufhebung des Nachtflugverbots ist geplant.

Verzögerungen von Flügen im Juni wegen „Air Defender 23“: „Sind bemüht, Einschränkungen zu reduzieren“

An der Operation „Air Defender 23“ nehmen vom 12. bis zum 23. Juni nach Luftwaffenangaben 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten teil. Es ist die größte Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato. Während der zweiwöchigen Operation sollen jeweils von Montag bis Freitag Lufträume zeitversetzt für die zivile Luftfahrt gesperrt werden.

„Wir sind bemüht, die Einschränkungen so weit wie möglich zu reduzieren“, erklärte Luftwaffen-Generalleutnant Günter Katz am Freitag (26. Mai) in Berlin. Die Luftfahrt rechne zwar mit einigen Verspätungen, die vereinzelt länger sein und sich auch aufbauen könnten, Reisende müssten sich aber keine Sorgen machen, dass Flüge komplett ausfallen. Auch der Chef der Deutschen Flugsicherung, Arndt Schoenemann, betonte, dass von Flugstreichungen nicht auszugehen sei. Zwar werde es wegen Umleitungen von Flügen um die gesperrten Bereiche zu Verspätungen kommen, viele Flüge werden allerdings trotzdem pünktlich landen und abfliegen. Für eine bessere Koordinierung seien deutlich mehr Fluglotsen eingeplant.

Nato-Übung „Air Defender 23“ beeinträchtigt Flüge: Simulation zeigt das Ausmaß der Verspätung

Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) schätzt die Lage dagegen weniger optimistisch ein. „Die Militär-Übung wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte GdF-Chef Matthias Maas. Simulationen ergaben, dass für die Dauer der Großübung täglich mit Gesamtverspätungen im besten Fall von bis zu 50.000 Minuten gerechnet werden müsse. Darüber hinaus werde erwartet, dass bis zu 100 Flüge am Tag ihr Ziel zur Nachtschließung der deutschen Flughäfen nicht erreichen. Somit stünden diese Maschinen sehr wahrscheinlich auch am Folgetag nicht rechtzeitig für die Fluggäste am geplanten Ort zur Verfügung.

Verzögerte Flüge: Ausnahmen der Nachtluftbeschränkung sind aufgrund von „Air Defender 23“ geplant

Um dem entgegenzuwirken, hat etwa der Stuttgarter Flughafen Ausnahmen von der Nachtluftbeschränkung beschlossen. Die Übung stelle eine befristete Sondersituation dar, erklärte der Ministerialdirektor im baden-württembergischen Verkehrsministerium, Berthold Frieß. Das Land werde deshalb Ausnahmen bis spätestens 2:00 Uhr zulassen. Dennoch rechne man „mit spürbaren Auswirkungen in Form von Verspätungen“, wie ein Sprecher des Flughafens mitteilte. An welchen Tagen die Verspätungen besonders lang sein werden und welche Flüge konkret von den Einschränkungen durch die Nato-Übung „Air Defender 23“ betroffen sind, ist aktuell noch unklar.

