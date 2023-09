Lehrerverband bewertet Sachsen-Anhalts Antwort auf den Lehrermangel

Sachsen-Anhalt öffnet Lehrerstellen für Erzieher. Während einige das Modell begrüßen, warnen andere vor den Risiken.

Um den Lehrkräftemangel zu bekämpfen, setzen die Bundesländer auf unterschiedliche Strategien. In Sachsen-Anhalt können sich nun auch Personen mit mindestens einem Realschulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung als staatlich anerkannte Erzieher an Grundschulen bewerben. Doch ist dieser Quereinstieg sinnvoll? BuzzFeed.de berichtet, was der Lehrerverbandspräsident Stefan Düll von dieser Maßnahme gegen den Lehrermangel hält.

