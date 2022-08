Klinikmitarbeiterin entdeckt Leiche in Abstellraum - Polizei wendet sich an Bevölkerung

Teilen

Nach Leichenfund in Abstellraum einer Klinik: Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild). © Eduard Bopp/Imago

Eine Leiche wurde in einem Abstellraum im Krankenhaus in Duisburg entdeckt. Die Mitarbeiterin der Klinik hat den toten Mann gefunden. Er soll kein Patient der Klinik gewesen sein.

Duisburg – „Wer ist der tote Mann im Krankenhaus-Abstellraum?“, schreibt die Polizei Duisburg auf Twitter. Am Ende dieser Frage steht ein dickes rotes Fragezeichen. Die Polizei wendet sich mit dieser doch recht ungewöhnlichen Frage an die Bevölkerung. Die Identität des Mannes konnten die Behörden zunächst nicht klären. Einen Ausweis trug der Mann nicht bei sich.

Duisburg: Klinikmitarbeiterin findet Leiche in Abstellraum

Eine Klinikmitarbeiterin hat die Leiche in einem Abstellraum eines Krankenhauses entdeckt. Der Mann war bereits am 21. Juli 2022 in der Früh gegen 4.20 Uhr gefunden worden. Er trug ein blau kariertes Hemd, ein türkisfarbenes T-Shirt, eine grüne Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Sein Alter schätzt die Polizei auf über 60 Jahre. Auffällig ist eine große Narbe an der Innenseite des linken Oberarms mit Übergang zu Achselhöhle und Brustkorb.

„Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegt kein Suizid, Unfall oder Fremdverschulden vor“, so die Polizei. Der Mann sei auch kein Patient im Krankenhaus gewesen. In dem Raum, wo der Tote gefunden wurde, lagern den Angaben zufolge Reinigungsmittel und Gerätschaften.

Leiche in Abstellraum gefunden: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei Duisburg hat hier ein Foto von dem Mann veröffentlicht und bitten um HInweise. Achtung, der Inhalt kann empfindsame Menschen schockieren. Der Mann ist 1,81 Meter groß, hat blaugraue Augen und blonde Haare. Seine Figur wird als untersetzt beschrieben. (ml)