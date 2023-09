Fall Marie Sophie (14) aus Bad Emstal: Das ist bisher bekannt

In Bad Emstal (Kreis Kassel) wird die Leiche einer 14-Jährigen gefunden, die zuvor als vermisst gemeldet wurde. Was zum Fall Marie Sophie bekannt ist.

Bad Emstal – Der Fall der toten Marie Sophie aus dem Kreis Kassel hat ganz Deutschland erschüttert. Die Leiche der 14-Jährigen wurde am Donnerstagabend in Bad Emstal entdeckt, zuvor war sie als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen laufen allerdings auf Hochtouren. Inzwischen wurde auch ein Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen. Eine Zusammenfassung, was bereits bekannt ist.

Im nordhessischen Bad Emstal wird die Leiche der vermissten Marie Sophie gefunden. © Swen Pförtner/dpa

Fall Marie Sophie aus Bad Emstal: Wer ist der festgenommene Mann?

Bei dem am Donnerstagabend festgenommenen Mann handelt es sich um einen 20 Jahre alten Bekannten der Toten. Er stammt aus dem Landkreis Kassel. „Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden“, heißt es von der Polizei. „Er ist inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich zu sein“ schreiben die Beamten weiter.

In welchem Verhältnis sich die beiden zueinander befunden haben, ist nicht bekannt.

Wo wurde die Leiche der vermissten Marie Sophie gefunden?

Da das Mädchen bereits als vermisst galt, hatte die Polizei eine große Suchaktion rund um Bad Emstal gestartet. „Im Rahmen der Suche“ in einem Waldgebiet nahe des Ortsteils Sand sei die Leiche der Jugendlichen entdeckt worden. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wenig später war klar: Bei der Toten handelt es sich um die vermisste Marie Sophie.

Wer hat die Leiche von Marie Sophie aus Bad Emstal gefunden?

Entdeckt hatte die Leiche ein Mann, zu dessen Identität die Polizei nichts weiter bekannt gibt. Er sei beim „Holzmachen“ gewesen, als er den die tote Jugendliche entdeckt hatte.

In einem ersten Bericht der Polizei von Donnerstagabend erklärten die Beamten noch, dass das Mädchen „im Rahmen der Suche nach der seit gestern vermissten 14-Jährigen aus Bad Emstal“ gefunden wurde. Am nächsten Morgen erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber der dpa, dass man sich aktuell nicht dazu äußern könne, wer genau die Leiche gefunden habe. Grund dafür seien „ermittlungstaktische Gründe“.

Wie laufen die Ermittlungen der Beamten im Fall Marie Sophie aus Bad Emstal?

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um den Fundort weiträumig ab. Die Arbeit der Spurensicherung dauerte bis Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr. Um das Gelände auszuleuchten, war die Feuerwehr vor Ort. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz. Am Freitag gebe es lediglich einige Restarbeiten am Fundort, heißt es von der Polizei.

Die Spurensicherung bei der Arbeit. © Swen Pförtner/dpa

Wie kam Marie Sophie aus Bad Emstal zu Tode?

Zur Todesursache gibt es bisher keine gesicherten Informationen. Die Polizei erhofft sich von der Obduktion weitere Erkenntnisse.

Wie war Marie Sophie verschwunden?

Die 14-Jährige hatte laut Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihr zu Hause verlassen. Am Abend kehrte Marie Sophie nicht wieder zurück, Angehörige meldeten sie deshalb in der Nacht zu Donnerstag als vermisst. Die Polizei verbreitete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung. (spr/dpa)