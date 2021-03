Zwei Todesopfer bestätigt: Auto rast in Leipzig in Menschengruppe - Polizei erklärt Hergang

Ein Auto rast in Leipzig in eine Menschengruppe, zwei Personen werden tödlich erfasst. Die Polizei geht nach aktuellem Kenntnisstand von einem Verkehrsunfall aus.

Update vom 16. März, 12 Uhr: Wie Bild nun berichtet, soll sich der Unfall an einer Fußgängerampel ereignet haben. Ein Sprecher der Polizei bestätigt gegenüber dem Blatt: „Der 50-jährige Fahrer ist in den Kreuzungsbereich eingefahren und hat mehrere Personen, die eine Fußgängerampel überquert haben, erfasst.“ Wie die Zeitung weiter berichtet, sollen die beiden verletzten Personen schwer verletzt worden sein. Bei dem Auto handelt es sich um einen Smart.

Polizei bestätigt zwei Todesopfer: Auto rast in Leipzig in Menschengruppe - Erste Details bekannt

Ursprungsmeldung: Leipzig - Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Vormittag in Leipzig, zwei Menschen wurden dabei von einem Wagen tödlich erfasst worden. Wie die Polizei erklärt, ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Nach aktuellem Stand wurden dabei zwei Menschen tödlich erfasst, zwei weitere Personen seien verletzt.

Einsatzkräfte sind aktuell auf der Prager Straße, Ecke Franzosenallee in #Leipzig im Einsatz. Dort ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Der Bereich wurde komplett gesperrt. Wir bitten, diesen weiträumig zu umfahren. Informationen folgen. pic.twitter.com/Zi62VXGKsK — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) March 16, 2021

Aktuell werde von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Die aktuellen Umstände und warum der 50 Jahre alte Fahrer in die Gruppe gefahren war, ist noch unklar. Der Fahrer befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut. Die Identität der Opfer ist noch unklar. Wie Bild berichtet, soll sich der Vorfall gegen 10 Uhr an einer Haltestelle in der Innenstadt Leipzigs an der Prager Straße ereignet haben. Die Unfallstelle wurde weitläufig abgesperrt, auch ein Rettungshubschrauber ist nach Angaben der Polizei vor Ort.

