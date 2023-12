Das sind sieben der bekanntesten Marken aus Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist die Heimat zahlreicher Weltmarken. Neben Mercedes-Benz, Porsche und Bosch listen wir sieben Marken auf, die nahezu jeder kennt, aber nicht sofort mit dem Ländle in Verbindung bringt.

Stuttgart - Dank vieler Großkonzerne und traditionsreichen Familienunternehmen zählt Baden-Württemberg zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland und Europa. Firmen wie Mercedes-Benz, Porsche, Hugo Boss, Stihl oder Kärcher zählen zu den bekanntesten Marken aus dem Ländle. Doch das sind längst nicht alle Unternehmen, die deutschlandweit oder sogar weltweit präsent sind. BW24 zeigt in einer Übersicht sieben einflussreiche Marken aus Baden-Württemberg, deren Ursprung viele Menschen wohl nicht im Südwesten verorten würden..

1. Steiff aus Giengen an der Brenz

Als Magarete Steiff 1877 ihr Filzkonfektionsgeschäft in Giengen an der Brenz gründete, hätte sie sich wohl nicht erträumen lassen, was das Unternehmen später einmal erreicht. Steiff aus Baden-Württemberg ist heute eine weltweit bekannte Plüschtiermarke. Angefangen hat alles mit einem kleinen Stoffelefanten, der sich schnell zu einem beliebten Kinderspielzeug entwickelte. Der erste Steiff-Teddybär wurde 1902 von Richard Steiff, Magaretes Neffen, in Stuttgart erfunden. Ob Teddybär, Elefant, Giraffe, Hund oder Katze: Seither erfreuen zahlreiche verschiedene Plüschtiere Kinder auf der ganzen Welt.

Steiff aus Baden-Württemberg ist heute eine weltweit bekannte Plüschtiermarke. © IMAGO/Jürgen Ritter

2. Märklin aus Göppingen

In der Spielzeugbranche ist neben Steiff noch eine weitere Marke aus dem Ländle bekannt: Märklin aus Göppingen. 1859 gründete Theodor Friedrich Wilhelm Märklin das Unternehmen und stellte zunächst Puppenküchen, Miniaturkutschen und Spielzeugkinderwagen her. Im Jahr 1891 übernahm Märklin den Blechspielzeughersteller Ludwig Lutz in Ellwangen und präsentierte im gleichen Jahr erstmals eine Eisenbahn als Uhrwerkbahn mit Schienenanlage in Form einer Acht. Heute ist die Marke noch immer überwiegend für seine Modelleisenbahnen bekannt.

Im Jahr 1891 präsentierte die Firma Märklin erstmals eine Eisenbahn als Uhrwerkbahn mit Schienenanlage in Form einer Acht. (Symbolfoto) © dpa/Daniel Karmann

3. Leitz aus Stuttgart

Leitz-Ordner stehen wohl in so gut wie jedem Büro oder Haushalt Deutschlands. Die Marke ist längst zum Synonym für den Aktenordner geworden. Was allerdings wohl kaum einer weiß: Die Firma Leitz stammt aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Louis Leitz gründete 1871 den Betrieb in der Schwaben-Metropole und erfand die zunächst relativ primitive Vorrichtung zum Aufspießen von Papier zwischen Aktendeckeln.

Das Unternehmen Leitz ist weltweit für die Herstellung von Aktenordner bekannt. Der Sitz der Firma ist in Stuttgart. © IMAGO/Manfred Segerer

Über die Jahre entwickelte sich der Leitz-Ordner weiter: Die Mechanik mit Umlegehebel und Bügel kam auf den Markt und das Griffloch im Ordnerrücken wurde eingeführt. Mittlerweile gibt es die Ordner in verschiedenen Farben und Materialien sowie passendes Zubehör wie Register oder Hüllen. Auch viele Produkte für den täglichen Bürobedarf wurden außerdem im Sortiment ergänzt.

4. Ritter Sport aus Waldenbuch

„Quadratisch. Praktisch. Gut“, lautet der Slogan des Schokoladenherstellers Ritter Sport – einer der weltweit bekanntesten Marken Baden-Württembergs. Im Jahr 1912 gründeten Alfred Eugen Ritter und seine Frau Clara in Bad Cannstatt die Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik. Schnell wurden die Platzverhältnisse dort zu eng und der Firmensitz wanderte nach Waldenbuch (Kreis Böblingen). Dort wird die Schokolade heute noch produziert und findet anschließend ihren Weg in Süßigkeitenregale auf der ganzen Welt.

In Waldenbuch wird bis heute die Ritter-Sport-Schokolade produziert. © IMAGO/Arnulf Hettrich

5. Ahoj-Brause aus Bad Cannstatt

Nicht nur Süßes, sondern auch Saures kommt aus Baden-Württemberg, denn aus Bad Cannstatt kommt die Marke „Ahoj-Brause“. Theodor Beltle und sein Schwager Robert Friedel gründeten 1925 das Unternehmen Frigeo und stellten erstmals Brause-Trinktabletten her. Einige Jahre später wurde die Brause in Form von Pulver produziert und mit der Einführung der Geschmacksrichtungen Waldmeister und Himbeere wurde 1930 die Marke „Ahoj-Brause“ eingeführt.

Die Marke Ahoj-Brause wurde in Bad Cannstatt gegründet. © IMAGO/Schöning

Der Ursprung der Marke hat einen einfachen Hintergrund: Da die Brause in Wasser aufgelöst wird, dachte Theodor Beltle an die Schifffahrt und einen Matrosen als Markenzeichen. Matrosen grüßen bekannterweise mit „Ahoi“ und so war der Name geboren. Im Jahr 2002 übernahm die Firma Katjes den Frigeo-Betrieb in Remshalden. Dort werden noch immer das Brause-Pulver, die Brocken und Bonbons produziert.

6. UHU aus Bühl

In der baden-württembergischen Stadt Bühl entwickelte der Apotheker August Fischer 1932 den ersten gebrauchsfertigen glasklaren Kunstharz-Klebstoff der Welt. Fischer wählte als Markennamen den der größten europäischen Eulenart „UHU“, da es damals eine Tradition der Papier- und Schreibwarenbranche war, Produkte nach großen Vögeln zu benennen – wie zum Beispiel Pelikan oder Marabu. Der UHU-Kleber aus Bühl wurde schon bald zu einer der bekanntesten Marken in Deutschland.

Auch die Marke UHU stammt aus Baden-Württemberg, genauer aus Bühl. © IMAGO/Pius Koller

7. Pustefix aus Tübingen

In der Nachkriegszeit gestaltete sich das Leben für die Menschen schwer. Auch Chemiker Rolf Hein aus Tübingen musste sich etwas einfallen lassen, um seine Familie zu versorgen. Eher zufällig entdeckt er bei seinen Experimenten zur Herstellung von Waschmittel eine Rezeptur, die wunderschöne Seifenblasen hervorbrachte. Aus der Idee eines fix und fertigen Seifenblasensets entstand schließlich der Firmenname Pustefix. Die blauen Dosen und das dazugehörige Logo eines gelben Teddybären verbindet heute fast jeder mit den Seifenblasen. Noch immer findet die Produktion der bekannten Marke in Tübingen statt.

Die Seifenblasen-Marke Pustefix kommt ursprünglich aus Tübingen. © Fotomontage BW24/IMAGO/Panthermedia/Schöning