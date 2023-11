Verfassungsgerichtsurteil: Hamburgs Senatorin mahnt Bund zu rascher Finanzordnung

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Melanie Leonhard, Hamburgs SPD-Parteivorsitzende. © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts drängt Hamburgs Wirtschaftssenatorin auf eine rasche Finanzordnung. Sie betont die Wichtigkeit von verlässlichen Zusagen für Unternehmen.

Hamburg – Melanie Leonhard, Wirtschaftssenatorin von Hamburg (SPD), hat den Bundesregierung dazu aufgerufen, ihre Finanzen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über den Haushalt schnell zu regulieren. Sie betonte, dass die Hansestadt „jeden rechtskonformen Ansatz unterstützt, der dazu beiträgt, dass die zugesagten Fördermittel bundesweit ohne Wettbewerbsverzerrungen realisiert werden“. Damit soll der Transformationsprozess in der Industrie vorangetrieben werden, so Leonhard am Montag gegenüber der dpa nach Gesprächen mit ihren Kollegen aus Bund und Ländern in Berlin.

„Diese Verlässlichkeit ist entscheidend“: Habeck sichert Förderung zu

„Unser gemeinsames Ziel muss es jetzt sein, die versprochenen Fördermittel umzusetzen“, betonte Leonhard. Sie fügte hinzu: „Ich halte es für wichtig, dass Unternehmen sich auch in Zukunft darauf verlassen können, dass Zusagen eingehalten werden. Diese Verlässlichkeit ist entscheidend, um weiterhin vertrauenswürdige Investitionen zu ermöglichen und den internationalen Ruf Deutschlands nicht zu schädigen.“

Nach dem Treffen versicherte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass er weiterhin an der Förderung von Wirtschaftsprojekten in Milliardenhöhe festhalten will. Der Politiker der Grünen sieht darin auch eine gemeinsame Verantwortung mit den Bundesländern. „Wir sind gemeinsam auf der Suche, jetzt Lösungen zu finden“, sagte Habeck.

Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Umverteilung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt. Demnach darf der Bund die Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, nicht für den Klimaschutz verwenden. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf den Klima- und Transformationsfonds haben.

Dieser Fonds soll beispielsweise Programme zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Etablierung von Zukunftstechnologien und zur Entwicklung einer klimaneutralen Wirtschaft finanzieren. dpa